Frøs forventer at investere 15 mio. i større hovedsæde

Rødding: Der er i den grad brug for en udvidelse af Frøs Sparekasses hovedsæde i Rødding.

Derfor går adm. direktør Henning D. Dam med planer om en betragtelig udvidelse.

- Vi er ved at projektere med henblik på en udbygning. Vi forventer, at der skal bygges cirka 400 kvadratmeter til, siger han.

Den investering forventes at løbe op i cirka 15 mio. kr. Men den er nødvendig for at få et tidssvarende hovedsæde, slår direktøren fast. Blandt andet fordi medarbejderstaben er blevet større i løbet af året.

- Vi har ganske enkelt ikke mere plads, og vi kan ikke stoppe én person mere ind i huset. Vi sidder i alle mødelokalerne, og ingen leder har eget kontor, fordi vi sidder i fælleslokaler. Derfor har vi brug for at bygge ud, så vi kan få bedre faciliteter at arbejde i - og med det en mere effektiv dagligdag, siger Henning D. Dam, som forventer, at byggeriet står færdigt inden udgangen af 2018.