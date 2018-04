Frøs-direktør: Rødding er vores udgangspunkt

Frøs Sparekasse investerer 15-20 millioner i ombygning og udvidelse af pengeinstituttets hovedkvarter. 840 nye kvadratmeter skal give tidssvarende lokaleforhold for godt et halvt hundrede medarbejdere.

Direktøren føjer til: - Vi gør det her med hjertet. Frøs Sparekasse har altid haft sit udgangspunkt i Rødding. Det holder vi fast i med denne udvidelse. Gennem det sidste år har jeg haft omkring 50 ansøgere til forskellige jobs. Vi har ikke ansat dem alle, men ingen af dem har set det som et problem, at Frøs' hovedkvarter ligger i Rødding.

- Lige nu sidder der 19 medarbejdere nærmest på nakken af hinanden i lokalet, hvor der tidligere var filial. Med undtagelse af mit eget kontor er der ingen ledere, der har deres eget kontor. Vi er også presset på mødelokaler, og det er tiltrængt, at vi får skabt nogle mere tidssvarende rammer, fortæller administrerende direktør Henning D. Dam.

Forholdene har længe været trange for de knap 50 medarbejdere, der har deres arbejde i stabsfunktionerne i Frøs Sparekasse.

Efter Henning D. Dams tiltræden som ny direktør for godt et års tid siden er der indført en ny struktur med erhvervscentre i Rødding, Esbjerg, Vejle og Haderslev. Erhvervsrådgiverne er dermed samlet i større enheder, hvor de tidligere sad spredt rundt i filialerne.Frøs Sparekasse kommer til at beskæftige 63 medarbejdere i Rødding. Heraf sidder de ti ansatte i Røddingfilialen, som holder til på den anden side gaden på adressen Torvet 11. Alt i alt har Frøs Sparekasse godt 140 medarbejdere - fordelt på hovedkontoret, erhvervscentrene samt rundt i de 11 filialer i det syd- og sønderjyske.

Byudvikling

Frøs investerer et sted mellem 15 og 20 millioner kroner i den omfattende ombygning og nybyggeriet. Det bliver ikke blot en stor forandring for medarbejderne. Også Røddings midtby vil ændre karakter, når en ny bygning skyder op umiddelbart vest for den højeste og ældste af de nuværende bygninger. Bygningen stammer tilbage fra 1908 og er tegnet af arkitekt Martin Nyrop, som også har tegnet Københavns Rådhus.

- Vores projekt vil forhåbentlig også være med til at skabe byudvikling i Rødding, og måske kan det give anledning til, at andre også sætter noget i gang her i bymidten, tilføjer Henning D. Dam.

It-chef John Flemming Hansen har i længere tid været travlt beskæftiget med udvidelsen.

- Den nye bygning bliver i tre plan, og i alt bliver der tale om 840 nye kvadratmeter. Efter tidsplanen skal den nye bygning være klar i november, og herefter kan vi så påbegynde moderniseringen af lokalet, hvor der engang var filial. Det er her, at de otte medarbejder i vort erhvervscenter skal sidde, siger John Flemming Hansen.

Projektleder på byggeriet er TEKT Arkitekterne i Esbjerg.