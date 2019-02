Frøs Sparekasse får stort overskud i et år med vækst

Mange af lokalbankerne rundt i Danmark oplever for tiden god tilgang af nye kunder. Tendensen oplever de også i Frøs Sparekasse med hovedsæde i Rødding.

Hver eneste arbejdsdag i løbet af 2018 blev der budt velkommen til gennemsnitligt 14 nye kunder rundt i de i alt 12 filialer i det syd- og sønderjyske område. Knap 3.500 nye kunder blev det til i et år, hvor regnskabet endte med et tilfredsstillende resultat på 42,7 millioner kroner før skat. Året var var der et plus på 29,4 millioner kroner.

- Det er både privatkunder og også erhvervskunder, som bakker op. Det er jeg faktisk rigtig stolt af. Det viser nemlig, at vi lykkes med de planer og strategier, vi har lagt for en femårig periode, siger administrerende direktør Henning Dam.