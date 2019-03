Frøs Sparekasse gør klar til landing i Brørup

Han føjer til: - Vi har vores rødder her i Syd- og Sønderjylland, her hører vi hjemme. Vi vil være lokale og til stede der, hvor vores kunder er og har brug for os. Derfor har vi valgt Brørup, som ligger lige i hjertet af vores område, - et helt naturligt valg til en ny filial", fortæller Henning Dam.

- Vi er glade og stolte over, at vi nu kan præsentere planer for det nyeste skud på stammen af filialer: en filial midt på hovedgaden i Brørup - helt præcist på Nørregade 34, konstaterer Henning Dam, administrerende direktør i Frøs Sparekasse.

-Vi lander i Brørup. 2018 var et år med vækst og øget strategisk fokus for sparekassen. Begge dele tager vi med os ind i 2019, hvor vi starter foråret med at præsentere åbningen af vores 12. filial i Syd- og Sønderjylland. Vi åbner nemlig filial i Brørup - en skøn by i vores dejlige område, hedder det på sparekassens hjemmeside.

Vil Syd- og Sønderjylland

Frøs Sparekasse har sønderjyske rødder helt tilbage i 1872. Filialen i Brørup bliver den 12. i rækken. Desuden har Frøs fire erhvervscentre fordelt rundt i Syd- og Sønderjylland.

- Det gør vi, fordi vi vil Syd- og Sønderjylland. Vi mener nemlig, at vores område er et godt sted at være. Og det skal det blive ved med at være. Derfor vil vi også være en del af lokalområdet i Brørup - en fantastisk by med en god beliggenhed, spændende foreningsliv og et godt sammenhold. Med vores nye filial i byen vil vi gøre en aktiv indsats for at skabe endnu mere vækst i området.

I forbindelse med nyheden om filialåbningen er Frøs samtidig på udkig efter nye medarbejdere. Der søges privatrådgivere til teamet, som skal være med til at opbygge den nye filial.

- Vi er i en spændende udvikling i sparekassen med vores nye kurs frem mod vores 150 års fødselsdag i 2022. Filialen i Brørup er en naturlig del af vores vækst, og vores klare vision om en stærk, lokal og nærværende profil er naturligvis også gældende i vores nye lokalområde. Et stærkt hold er afgørende for at nå vores mål, og det hold, skal vi nu til at opbygge. Vores rådgivere skal levere gode kundeoplevelser - hver gang. Derfor går vi nu i gang med at finde de helt rigtige medarbejdere til vores nye hold i Brørup, og vi glæder os, siger Per Rick, privatdirektør i Frøs Sparekasse.