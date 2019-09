Frivillige vågere har siddet 600 timer hos døende

Vågetjenesten er beregnet for pårørende til en døende, som har brug for et pusterum af og til - eksempelvis i nattetimerne. I sådanne tilfælde er vågetjenestens vågekoner og -mænd klar, så den døende ikke ligger alene. Det giver nærhed samt ro og tryghed for pårørende. Vågetjenesten kan også træde til, hvis der ikke er pårørende til døende.

Efterspørgslen på vågetjenesten er efterhånden så stor, at der er brug for flere frivillige.

Styring fra Brørup

Ældre Sagens lokalafdeling i Brørup har i længere tid haft frivillige til at tage del i vågetjenesten.

- Ordningen er nu gældende for hele kommunen, og vi har en samarbejdsaftale med Vejen Kommune. De frivillige vågere kommer både i private hjem samt rundt på plejehjem og ældrecentre. Nu har vi et behov for, at flere frivillige kan træde til i vågetjenesten, fortæller formanden for Ældre Sagen i Brørup, Flemming Lundeman.

Aftalen med Vejen Kommune styres af lokalafdelingen i Brørup.

Ældre Sagens frivillige i vågetjenesten har alle gennemgået et kursus, er godt rustet til opgaven og har tavshedspligt. Derudover bærer vores frivillige id-kort, så du ved, hvem det er, der kommer.

I øjeblikket er knap 30 frivillige vågere tilknyttet tjenesten, og de er ofte på farten.

- Alene i første halvår af 2019 har de frivillige våget næsten 600 timer ude hos døende, tilføjer Flemming Lundeman.

Umiddelbart skal den døende borger visiteres af Vejen Kommune, inden vågerne må tage fat på deres frivillige arbejde.

- Vi hjælper dog også uden visitation, hvis vi vurderer, at de pårørende har et akut behov, understreger Flemming Lundeman.

En vagt er normalt på tre timer og foregår primært i tidsrummet fra klokken 19 om aftenen til klokken syv om morgenen. De frivillige vågere har tavshedspligt og er omfattet af forsikringsordning.