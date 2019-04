Vejen: Initiativtagerne for den netop oprettede støtteforening Kærdalens Venner har alle forladt arbejdsmarkedet. Fælles for dem er, at de gerne vil give noget tilbage til ældre, der er blevet afhængige af andre. Det gør de ved at være frivillige på Ældrecenter Kærdalen.

- Jeg er kommet her i de sidste otte år. Det giver simpelthen så meget glæde at se, hvor lidt der skal til for at gøre en beboer glad, siger Knud Hedegaard, der er bestyrelsessuppleant.

En stab af frivillige udfører et stort arbejde som hjælpere i en række aktiviteter og tiltag for beboerne på Kærdalen. Det er aktiviteter fordelt over ugens dage, hvor Kærdalens beboere og pårørende kan deltage.

- Det har været vigtig, at de frivillige var med på idéen om at stifte en forening og ikke mindst at aktivitetsmedarbejderne, ledelsen og de ansatte bakkede op om forslaget, siger Søren Thorø Nielsen, der er formand for Kærdalens Venner.