Frivillige skal hjælpe medborgere til et mere aktivt og sundere liv

I slutningen af juni kunne Peter Gæmelke, medlem af repræsentantskabet i TrygFonden, bekendtgøre, at Vejen Idrætscenter er tildelt en donation på 2,3 millioner kroner til et sundhedsprojekt. Bag Peter Gæmelke ses lederen af Vejen Idrætscenter Jakob Sander. Foto: Martin Ravn

Efter at have fået en donation på 2,3 millioner kroner fra TrygFonden sætter Vejen Idrætscenter nu gang i en sundhedsmotivator-uddannelse for frivillige.

Vejen: Umiddelbart før sommerferien fik Vejen Idrætscenter en donation på ikke færre end 2,3 millioner kroner fra TrygFonden til pilotprojektet; Din sundhed. Nu kommer en af de første indsatser, som går ud på at uddanne såkaldte sundhedsmotivatorer. I den første weekend i november samles cirka 40 frivillige i idrætscentret. - Sundhedsmotivator- uddannelsen henvender sig til dem, der ønsker at gøre en forskel for andre mennesker. De, der deltager, vil indgå i et fagligt og socialt fællesskab. Formålet med uddannelsen er at uddanne frivillige sundhedsmotivatorer, der kan udføre motiverende samtaler med borgere, som ønsker at få en mere aktiv livsstil, fortæller centerleder Jakob Sander. Uddannelsen sikrer blandt andet deltagerne en forståelse af folkesundhed, sundhed og sygdom i Danmark og vigtigheden af risikofaktorer og livsstilsændringer for et sundere liv for den enkelte og dennes familie. Uddannelsen vil Vejen Idrætscenter tilbyde i samarbejde med et erhvervsakademi.

Din sundhed Projektet "Din sundhed" skal forbedre livskvaliteten og give nye redskaber i dagligdagen for borgere, herunder ikke-idrætsvante borgere. De borgere tilbydes personlige samtaler efterfulgt af konkrete og målrettede forløb på Vejen Idrætscenter. Samtalerne gennemføres i samarbejde med et korps af frivillige, som uddannes til sundhedsmotivatorer.Målet er at tiltrække og fastholde nye og ikke aktive målgrupper.



Pilotprojektet tager udgangspunkt i evidensbaseret viden i samarbejde med Vejen Kommunes Sundhedscenter samt Vejen Idrætscenters mangeårige erfaring med idrætskoncepter, sociale fællesskaber og gennemførelse af projekter.



Din Sundhed gennemføres frem til udgangen af 2019 af Sportscenter Danmark og Vejen Idrætscenter med støtte fra TrygFonden.

Frivillighed nede fra Efter Jakob Sanders opfattelse er det mest spændende, når frivillighed vokser op nede fra. - En indsats er, at vi har sat gang i en slags pixibog med historier om Vejen Idrætscenter og med citater fra frivillige og brugere af centret. Hvordan er det, at centret har skabt kulturen og engagementet omkring frivillighed. Nu skal der arbejdes med udvikling af nye samt tilretning af eksisterende træningskoncepter. Det er koncepter, som vil blive præget af høj grad af socialt indhold, tilføjer centerlederen. Formålet med pilotprojektet Din sundhed er, at Vejen Idrætscenter skal komme med kvalificerede bud på, hvordan landets cirka 1.800 offentligt finansierede idrætsanlæg kan hjælpe svage danskere med at få en sundere livsstil via motion og fællesskab. Alt skal udvikles, så øvrige idrætsanlæg kan kopiere og selv komme i gang med lignende tiltag. De målrettede forløb, der skal arbejdes med og igangsættes er eksempelvis rettet mod KOL-patienter og kræftramte, efter at det gule sygesikring ikke længere giver mulighed for hjælp. Dertil kommer førindsatser i forhold til diabetes 2-patienter samt et forløb med mental sundhed i samarbejde med Campus Vejen. Der er samtidig iværksat nye partnerskaber med Huset i Østergade i Vejen samt Distriktspsykiatrien Vejen. I nær fremtid vil der blive lavet aftaler med foreningslivet og andre patientforeninger. Senere nedsættes diverse følgegruppe - blandt andet en gruppe med deltagelse af ledere fra andre idrætsanlæg