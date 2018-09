Frivillige går på gaden for at samle ind

Du kan vise din opbakning til mennesker med demens, når Alzheimerforeningens frivillige i Vejen går på gaden for at samle ind til mennesker med demens lørdag d. 22. september.

Vejen: Kender du nogen med demens eller støder du nogle gange på mennesker med demens i din hverdag? Chancen for du gør er høj, for lige nu er omkring 500.000 danskere berørt af demens - enten fordi de selv er ramt eller er nære pårørende til én med en demenssygdom. Og hvis du kender nogen med Alzheimers eller en anden demenssygdom inde på livet, ved du også, at det er en af de mest opslidende sygdomme, der findes - både for de pårørende, og den der er ramt:

- Når demens rammer, er det en omvæltning for alle i familien. Man siger farvel til meget af det velkendte og goddag til en helt ny livssituation, der desværre oftere bliver mødt med fordomme end forståelse. Og der er ingen vej tilbage, for der findes ingen kur mod demens - endnu. Men som vi senest så i Demensugen på TV, så er det altså muligt at leve et godt liv med demens, det kræver blot støtte, forståelse og håb, fortæller formand for Alzheimerforeningen, Birgitte Vølund.