Friskolen og kirken på fælles mission

GJERNDRUP: 7. klasse fra Gjerndrup Friskole har været på en to-dages tur til København sammen med deres præst fra konfirmationsforberedelsen, Helle Nørby.

Klasselærer Helle Andersen har sendt denne rejsebeskrivelse:

Formålet var at præsentere eleverne for forskellige former at drive kirke på, kombineret med andre samfunds relevante oplevelser. Eleverne selv kaldte det en præstetur, men de var meget overraskede over de mange varierende oplevelser i programmet.

Vi kørte med Flixbus derover, og chaufføren roste endda eleverne i højtaleren for deres pæne opførsel, hvilket de selvfølgelig var meget stolte af.

I København havde vi et stramt program, som startede med en rundvisning på Christiansborg ved folketingsmedlem Anni Matthisen. Vi blev vist rundt i de mange flotte sale, fik fortalt om hvorledes hverdagen for et folketingsmedlem ofte forløber, talte om hvorledes magten i Danmark er fordelt, så den originale udgave af Grundloven osv. Der blev stillet mange uddybende spørgsmål fra elevernes side, og Anni var rigtig god til at besvare dem alle, hvad enten de var private, politiske eller job relaterede.

Efter besøget på Christiansborg gik vi alle sammen om på Vartov, som ligger tæt på Rådhuspladsen og er ejet at Grundtvigs Forum. Vi gik ind i kirken, hvor Grundtvig havde sit embede gennem 33 år, og vi så prædikestolen, hvorfra Grundtvig holdt sin allersidste prædiken dagen før sin død d. 2. september 1872 i en alder af 88 år.

Thorstein, der er ansat på Vartov, præsenterede os for en meget spændende og indlevende beretning om hele Grundtvigs liv og gøremål, og vi fik også set Arne Haugen Sørensens kirkelige kunst, som hænger i et af lokalerne på Vartov. Det var en meget spændende oplevelse.

Efter dette besøg spiste vi aftensmad på en restaurant, hvorefter vi alle gik hen til Copenhagen Cityhostel, for at få vores værelser. Der blev ikke tid til andet end at sætte vores tasker ind, for kort tid efter skulle vi være i kælderen til biblioteket på Islands Brygge, hvor vi skulle se en teaterforestilling. Biblioteket havde fortællerfestival, så vi hørte nogle fantastiske fortællinger, som gjorde, at vi i den grad fik rørt lattermusklerne.

Fortælling er ikke ukendt for eleverne idet både kirken og Friskolen til enhver lejlighed benytter sig af fortælling, og eleverne har ved den efterfølgende evaluering også fremhævet netop denne oplevelse, som værende en af de bedste oplevelser på turen.

Fredag morgen stod vi tidligt op idet vi skulle være i Vor Frue Kirken allerede kl. 7.45. Vi deltog i morgenandagten, som blev transmitteret direkte i radioen. Steffen, der er præst i kirken, fortalte om kirkens virke efter andagten, og vi blev vist rundt i kirken + vi kom helt op i det godt 60 meter høje klokketårn, hvorfra der er en smuk udsigt over København. Eleverne var meget fascineret af hvor stor kirken er, og idet kirken er de hjemløses kirke, fik de også både hørt og set hvorledes en kirke også kan benyttes.

Næste punkt på programmet var Nationalmuset, hvor vi havde booket en rundvisning omkring religiøse traditioner. Vi fik gennemgået de forskellige religioner, og hørte om nogle af de forskellige traditioner, der er knyttet dertil. Rundvisningen varede 1½ time, og eleverne blev inddraget i en stor del af fortællingerne, så det blev en meget levende og informativ oplevelse vi fik.

Nu var det endeligt tid til den længe ventede 45 minutters pause, som eleverne havde set frem til, på egen hånd, men allerede inden tiden var gået, var de alle klar til næste og sidste punkt i programmet inden turen igen gik hjemad. Det sidste punkt var nemlig noget helt specielt, som ingen af os tidligere havde oplevet.

Vi skulle besøge Enghave Kirke På Nørrebro, som er lukningstruet, men for at bevise, at den er bevaringsværdig, så har man taget alternative metoder i brug. Man har oprettet Cafe Exit i forbindelse med kirken, som er en cafe og et værested for tidligere indsatte. Der foregår mange forskellige aktiviteter i løbet af ugen så som meditation/eftertanke, musikgudstjenester, mening og mad arrangementer og så har de deres eget cykel værksted.

Cykel værkstedets daglige leder er Tom, som gav os et fantastisk og meget indlevende oplæg omkring sit eget liv.

Tom var 47 år gammel, havde haft et godt job, god karriere og var økonomisk uafhængig. Tom havde haft en kæreste gennem 19 år, og de boede sammen. Deres forhold var ikke så godt efter de mange år, og pludselig en aften ender det med, at Tom i en af mange diskussioner med kæresten tager hovedpuden, og presser den ned over hovedet på hende.Tom anklages for mord forsøg og idømmes 7 års fængsel. Han kom ud af fængslet - på prøve i juli 2017, så han er stadig prøveløsladt. Tom fortalte om hverdagen i fængslet, hvor det er vold, der er vejen frem.

Tom var meget ærlig og vi fik fornemmelsen af, at der ikke var noget, som han ikke ville dele med os.

Eleverne var MEGET optagede af dette besøg, det gjorde virkelig stor indflydelse på dem. Både at det var fantastisk, at kirken også kunne bruges til dette formål, men i den grad også, at høre hvorledes hverdagen i fængslet er.

Både præsten Helle Nørby og lærer Helle Andersen er enige om, at det er meget givtig både for skolen og kirken med et samarbejde. Alle de programsatte oplevelser eleverne fik kan relateres til både konfirmandforberedelsen og undervisningen i skolen, og ikke mindst fællesskabet omkring alle oplevelserne, som giver grobund for efterfølgende samtale, er guld værd.

Det er bestemt et tiltag, som vi vil gentage, skriver Helle Andersen.