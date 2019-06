Friskolebørn drømmer stort

- Vi anede slet ikke, at der var en konkurrence, og elevene blev ellevilde, da de fik at vide, at vi havde vundet. På Vejen Friskole har vi vores egen musikskole, og mange af eleverne ved derfor en masse om musik, så de synes, det er fedt at få så dygtige musikere på besøg, fortalte børnehaveleder Randi Fensman fra Vejen Friskole ved koncerten.

Organisationen Barndrømmen arbejder med to konkrete indsatsområder, der skal give børn og unge bedre adgang til kulturelle oplevelser. * Go Creative - en socialkulturel indsats med et kreativt koncept, der understøtter og motiverer børns mod på at drømme og handle på deres drømme. Go Creative er udviklet af Barndrømmen i samarbejde med et stærkt team af fagfolk og kreative, kunstneriske kræfter. Tæt på 40.000 børn og unge er engageret i Go Creative-forløbet i skoleåret 2018/2019. * Børnekulturelle Topmøder - har til formål at samle og formidle den nyeste internationale viden om kunst og kulturs indvirkning på børns trivsel, læring, identitetsdannelse og udvikling. Børnekulturtopmøderne afvikles hvert tredje/fjerde år i København.

Der kom et samlet værk ud af den proces, og det blev præsenteret via et digitalt lysshow i Ålborg.

En investering i fremtiden

Bag konkurrencen Go Creative står organisationen Barndrømmen.

Stifteren af denne organisation hedder Dorthe Foged, og hun overværede koncerten på Vejen Friskole.

- Kunst og kultur kan bruges som løftestang til at indfri børns potentialer, fortalte hun ved koncerten og uddybede:

- Mange børn lever et liv, hvor de ikke har mulighed for at drømme. Også i Danmark lever mange børn i fattigdom, og det er altså ikke i orden at komme i skole efter en lang sommerferie, og det eneste ferieminde, man har at fortælle om, er en tur til Bilka. Børn har brug for at udvikle sig, og det er bevist, at kunstneriske aktiviteter udvider deres verdensbillede og er med til at gøre dem innovative og giver dem både livsmod og læringslyst.

Dorthe Foged mener, det er vigtigt, at vi forstår værdien af at investere i børns opvækst og levevilkår.

- Giver vi dem gode muligheder allerede i børnehavealderen, hjælper vi dem til at blive gode samfundsborgere, forklarer hun.