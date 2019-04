Friskole samarbejder med både Sydslesvig og Korea

GJERNDRUP: Eleverne i 1 klasse på Gjerndrup Friskole har ikke tysk på skoleskemaet endnu. Alligevel kan de allerede flere tyske gloser, og de ved noget om, hvordan det er at gå i skole på den anden side af den tysk-danske grænse. Skolen har nemlig indgået et samarbejde med en dansk mindretalsskole i Sydslesvig, og det betyder, at 1. klasse på Gjerndrup Friskole har fået en venskabsklasse på Kaj Munk Skolen i Kappeln.

Ideen er, at hele friskolen på sigt skal have en venskabsklasse på skolen i Sydslesvig.

Planlægger koncert

Det er planen, at hele skolen i Kappeln, der har cirka 70 elever, skal besøge Gjerndrup Friskole næste år, og besøgets højdepunkt bliver fejring af genforeningsdagen, hvor Gjerndrup Friskole i samarbejde med Ladelund Efterskole arrangerer en stor koncert med Sigurd Barrett.

- Koncerten holdes på Ladelund Eftereskole og vil omhandle genforeningen. Det bliver bare så spændende, og til den tid er det jo en ny 1. klasse, der samarbejder med en klasse fra skolen i Kappeln. Ideen er, at hele friskolen på sigt skal have venskabsklasser på skolen i Sydslesvig, fortæller Kirsten Thomsen, som håber, at forældre og elever på begge skoler får lyst til at udbygge dette samarbejde, så man besøger hinanden privat og måske vælger at holde ferier hos hinanden.

Gjerndrup Friskole samarbejder i øvrigt ikke kun med skolen i Sydslesvig. Blikket er også vendt mod østen, nærmere betegnet Korea.

- Vi er blevet kontaktet af Friskoleforeningen, som har spurgt os, om vi kunne tænke os at få nogle lærere på besøg fra koreanske friskoler, og det har vi sagt ja til. I Korea er man meget inspireret af den danske friskolekultur, fortæller Kirsten Thomsen, som har planer om at besøge nogle af de koreanske friskoler efterfølgende.

Hun påpeger, at der i friskoleverdenen ikke er langt fra idé til handling, og at de mange udenlandske forbindelser giver lærerkollegiet i Gjerndrup en enorm, positiv energi.