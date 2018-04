Fremtidsudsigterne er lyse for økologiske producenter

Vejen Kommune: Både Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer glæder sig over den ny vækstplan for økologi. Den kan være med til at sikre, at vi i Danmark fortsat er med helt i front på det økologiske verdenskort. Danmark er i forvejen verdensmester i økologi, så fremtidsudsigterne for en stor dansk eksport ser lyse ud.

Sammenlignet med de problemer, som mange mælkeproducenter med konventionelle bedrifter, har måttet døje med, er det gået anderledes godt for de økologiske mælkeproducenter.

- For dem har indtjeningen de seneste par år set fornuftig ud, lyder meldingen fra Erik Andersen, der er direktør i ØkologiRådgivning Danmark.

Økologiske mælkeproducenter har i gennemsnit mellem 180 og 200 køer på græs. Det er tal, der vil kunne stige i de kommende år.

- Sæsonerne, 2016 og 2017, har givet producenterne en god økonomi. Men det kræver jord og arealer til afgræsning at udvide besætningerne, og er der mælkeproducenter, som nu går med planer om at omlægge til økologisk drift, gælder det om at finde et mejeri, der kan aftage mælken, siger Erik Andersen.