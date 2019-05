12-årige Freja Wind Jensen, der har danset discodans, siden hun var syv år gammel, har stadig lysten til at danse. Det sjoveste er dog, når der også er medaljer eller pokaler i sigte.

Sdr. Hygum: Grandprixstævner, Jysk mesterskab, dansk mesterskab, europamesterskab i Tjekkiet og verdensmesterskab i Sverige. Selvom Freja Wind Jensen kun er 12 år gammel, så er hun allerede ved at være en ret så garvet deltager ved diverse mesterskaber og grandprixstævner. Siden hun var syv år, har hun danset discodans, og i løbet af de fem år er det blevet til en imponerende høst af både guld- og sølvmedaljer. Faktisk snart så mange, at hun ikke helt præcis har talt på, hvor mange der pryder væggen på pigeværelset på første sal. - Jeg tror, jeg har 46 eller 47 medaljer. Og jeg stopper, når jeg har 100 medaljer, kommer det bestemt fra Freja Wind Jensen, der sekundet efter præciserer: - 100 guldmedaljer.

Freja Wind Jensen Freja Wind Jensen er 12 år gammel.Hun har danset discodans, siden hun var syv år gammel.



Freja går i 5. klasse på Rødding Skole.



Hun bor på Hygummark ved Sdr. Hygum med sin mor Henriette, moderens samlever Erik og sine søskende.



Freja har tre søskende - de to storebrødre Tobias og Alexander og lillesøster Lærke.

Udover at danse så elsker Freja at hoppe på familiens store trampolin i haven. Foto: Dorthe Andresen

Målet er både EM og VM Målet om at nå 100 guldmedaljer skal hun såmænd også nok nå uden problemer - selvom hun nu er rykket op i det, der hedder Junior 1. For da hun den 27. april deltog ved Forårsgrandprix i Ry kom hun hjem med en guldmedalje i duo, hvor hun danser sammen med Thea Sofie, og en sølvmedalje i solo. I løbet af foråret danser hun også ved det, der hedder "rangliste," hvor det gælder om at samle så mange point som muligt for at kvalificere sig til årets EM, der foregår i Italien og VM, der foregår i Tjekkiet. Og selvom hun ved sidste års EM, der blev holdt i Tjekkiet, kom hjem med en flot sølvmedalje, så er konkurrencen i år blevet endnu hårdere, fordi grupperne Junior 1 og de lidt ældre Junior 2 er slået sammen til én gruppe ved de store mesterskaber.

Anerkendelse Udover at høste et hav af både sølv- og guldmedaljer, så har Freja Wind Jensen også modtaget anerkendelse for sine resultater af både Vejen og Vejle Kommune. Den 12-årige discodanser, der bor ved Sdr. Hygum, var nemlig én af de idrætsudøvere, der modtog en erkendtlighed fra Vejen Kommune ved det kommunale arrangement for forenings- og idrætsfolk. Freja Wind Jensen har de seneste år danset hos danseskolen DK-Dans i Vejle, og sidst i april var hun derfor med, da Vejle Kommune holdt sin store sportsgalla - også her var Freja på scenen, hvor hun fik Årets Idrætspris 2018.

Frejas mor, Henriette Wind Jensen, fortæller, at det faktisk var lidt pudsigt, at Freja faktisk var en smule betuttet, da hun skulle modtage især erkendtligheden fra Vejen Kommune. - Hun har ingen problemer med at være på et stort dansegulv med flere tusind mennesker rundt om, men hun var ikke meget for at gå frem, da vi var til Vejen Kommunes arrangement, smiler Henriette Wind Jensen. - Men når jeg danser, så lukker jeg helt ned, kommer det fra Freja Wind Jensen, der stadig elsker at danse discodans. Formen skal naturligvis hele tiden holdes ved lige, så hun er blandt andet til træning i Vejle to gange om ugen, men der bliver dog også tid til at være mere sammen med veninder. Derudover går meget af tiden også med at indtage familiens store trampolin, hvor hun nyder at lave flotte spring. Spring, som hun også kan bruge, når hun danser. Så der er ingen tvivl om, at med den entusiasme, hun går til dansen på, skal hun nok nå målet om at få 100 guldmedaljer.