­16-årige Frederik Randrup Rasmussen, Vejen: - Jeg var megaskoletræt og havde brug for at prøve noget andet, og på Ladelund Efterskole har man efter min mening nogle gode tilbud med både et træ- og et metalværksted. Her har jeg også fået helt nye og andre kammerater. Foto: Søren Dippel