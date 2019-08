Frakørselsrampe ved Vejen Ø lukkes i tre måneder

Nu kommer turen til området ved frakørsel 67 Vejen Ø, hvor entreprenørfirmaet Henning Have A/S der er fuld gang i arbejdet med etableringen af en ny rundkørsel samt nye vestvendte ramper ved motorvej E 20. Det første spadestik til det omfattende projekt blev taget tilbage i marts.

Projektet med de vestvendte ramper på motorvej E 20 ved Vejen Ø har været et stort ønske i mange år. Prisen for det omfattende projekt er 28 millioner kroner. Det er staten og skatteyderne i Vejen Kommune, der slår halv skade. Vejen Kommune har således budgetteret med anlægsinvesteringen i flere år.

De kommende tre måneder spærres frakørselsrampen ved Vejen Ø for at få færdiggjort anlægsarbejdet med de ramper mod vest. Foto: Søren Dippel

Hold øje med skiltning

I forbindelse med lukningen af frakørsel 67 er der i stedet mulighed for at køre af ved frakørsel 66 Lunderskov og derefter benytte Koldingvej.

- Hold øje med skiltene ved frakørsel 66, lyder opfordringen fra Vejdirektoratet.

Rampen ved frakørsel 67 Vejen Ø genåbnes 5. november 2019, og de to nye vestvendte ramper forventes at åbne inden årsskiftet.

De to nye vestvendte ramper og den nye rundkørsel på Gestenvej skal gøre adgangen til motorvejen nemmere fra den østlige del af Vejen. Ramperne vil også reducere tung trafik gennem Vejen by og understøtte Vejen Kommunes planlagte erhvervs- og byudvikling i Vejen Ø.

Netop den tunge trafik er i dag et problem i lokalområdet. Den tunge trafik skal fra Esbjergmotorvejen ind gennem Vejen by for at komme til erhvervsområdet i Vejen Ø.

Her belaster trafikken Præstevænget, når lastbilerne skal til- og fra Esbjerg. Det går ud over naboerne til Præstevænget, som må leve med støj og utryghed, når de skal krydse vejen.

Vejdirektoratets tælling viser, at der dagligt kører 2.500 biler sydpå fra Gesten, og heraf anslås omkring 1.000 at køre ind gennem Vejen for at komme på motorvejen mod vest. Til jul kan de køre direkte ned på motorvejen ved Vejen Øst.