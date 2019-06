Fræhr overhalet indenom: Lærere får arbejdstidsaftale

Borgmester Egon Fræhr "kan ikke bekræfte," at Vejen Kommune forhandler med Vejen Lærerkreds om en "fælles forståelse". Men det kan lærerkredsen godt.

VEJEN KOMMUNE: Lærerne i Vejen Kommune er blandt de sidste 10 procent folkeskolelærere i hele landet, som endnu ikke har en "aftale" eller en såkaldt "Fælles forståelse" om deres arbejdstid, men såvidt JV er orienteret, forhandles der netop nu om sagen. Der er tale om en "Fælles forståelse," som er en slags aftale uden helt faste rammer. Altså ikke er regulær "aftale." Det skal åbenbart ske i dybeste hemmelighed. Borgmester Egon Fræhr (V) afviser, at der forhandles om en "aftale". - Jeg kan ikke bekræfte, at vi er ved at lave en aftale, fastholder borgmesteren. Kan du bekræfte, at I er ved at aftale en "Fælles forståelse"? - Jeg kan ikke bekræfte, at vi er ved at lave en aftale. Jeg kan bekræfte, at vi har en løbende dialog og et godt samarbejde med Vejen Lærerkreds, og jeg kan bekræfte, at de enkelte skoler har lov at lave lokale aftaler med deres lærere, men jeg kan ikke bekræfte, at vi er ved at lave en aftale, siger Egon Fræhr.

Fællesskab Formand for Vejen Lærerkreds Birthe Cramon bekræfter, at der forhandles om en "Fælles forståelse," og det er hun meget tilfreds med og glad for på sine medlemmers vegne. Udvalgsformand Jørgen Thøgersen (S) siger, at han ikke ved noget om forhandlingerne "officielt," og at han derfor ikke vil kommentere sagen. Formand for skoleudvalget Claus Kulmbach (V) er vidende om forhandlingerne, men oplyser, at han ikke deltager. Arbejdsforhold hører nemlig under økonomiudvalget. Med Egon Fræhr som forfatter blev byrådsmedlemmerne, som efter det seneste kommunalvalg indgik en konstitueringsaftale, bundet af en "aftale" om ikke at indgå en "arbejdstidsaftale" med lærerne, men nu ser det ud til, at konstitueringsaftalen bliver overhalet indenom - af en lokal "Fælles forståelse." Skulle den "Fælles forståelse" trods de igangværende forhandlinger ikke blive til noget i Vejen Kommune, så er der samtidigt - og mindst lige så hemmelige! - sonderingen i gang i KL og Danmarks Lærerforenings "Arbejdstidskommission," som til jul skal komme med en anbefaling til forhandlinger om lærernes nye arbejdstidsregler. Det kan betyde en ny, central arbejdstidsaftale, som tager den sidste luft ud af Vejen Byråds konstitueringsaftale.

Lærerformand Birthe Cramon oplyser, at Vejen Lærerkreds på linje med kollegerne i en række andre kommuner, som allerede har en "aftale" eller en "Fælles forståelse," helst vil have en "aftale", men næsthelst en "Fælles forståelse" med Vejen Kommune bl.a. om, at det "tilstræbes," at lærerne maksimalt har 25 ugentlige undervisningstimer, og at vikartimer, som lærerne pålægges, enten skal afspadseres eller betales. I dag er det "gratis" for kommunen at pålægge lærerne at læse vikartimer. Det går "kun" ud over lærernes forberedelsestid. - Lærerne er pressede, men har levet med det, siden det blev presset ned over hovedet på os efter lockouten for seks år siden, fordi lærerne ønske det bedste for børnene. Det er det, der driver dem, men nu håber jeg på, at lærerne kan få bedre og mere rimelige arbejdsforhold som alle andre, siger Birthe Cramon.