Pluk fra nytårshilsenen

I sin nytårshilsen kigger borgmester Egon Fræhr også tilbage på det første år med det nye byråd:- Der er bred enighed om at prioritere skoleområdet og sikre, at flere børn og unge forlader folkeskolen med den nødvendige viden, så de kan uddanne sig videre.



- Jeg glæder mig over, at alle partierne står bag vores veteranpolitik, og at der er enighed om at arbejde for et endnu bedre og bredere sundhedstilbud i Vejen Kommune. Vi har et sundhedscenter i Brørup, som i et samarbejde med regionen hele tiden udvikler sig til gavn for alle aldersgrupper i Vejen Kommune.



- Byrådet prioriterer også en effektivisering af vores organisation. Vi kommer styrket videre, og det kan kun lade sig gøre med kompetente medarbejdere, der yder en stor indsats hver dag, tak for det.