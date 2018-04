Fræhr: Svært at kapere nyt forslag om erhvervsfremme

Vejen Kommune: - Jeg kan sagtens se det fornuftige i, at der er nogle forhold omkring erhvervsstyrelsen og væksthuse, som trænger til at gøres mere overskueligt, men at kommunerne ved lov skal forbydes at beskæftige sig med erhvervsfremme, det har jeg ganske enkelt svært ved at kapere.

Sådan lyder reaktionen fra borgmester Egon Fræhr i en kommentar til et forslag omkring nyt erhvervsfremmesystem, som regeringens forenklingsudvalg har fremlagt.

Ekspertudvalget vil centralisere erhvervsfremmesystemet i fem centre i de største byer rundt i landet. Står det til udvalget, skal den erhvervsservice, som de danske kommuner i dag beskæftiger sig med, fjernes.

- Udvalget ser fuldstændig bort fra den service og det netværk, som foregår ude i kommunerne. I dag har virksomheder og iværksættere rigtige gode tilbud fra UdviklingVejen, og jeg tror altså ikke på, at den enlige iværksætter, som i dag benytter sig af sparring fra UdviklingVejen, vil køre eksempelvis til Århus. Desuden er der et fortrinligt netværk mellem virksomhederne og også kommunen ved de arrangementer, som foregår, tilføjer Egon Fræhr.