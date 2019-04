Fra skrot til slot på Præstevænget

De nye lejeboliger Sveistrups Have i Vejen ligger lige midt i det hele - byen til den ene side, å og skov til den anden. Torsdag var der rejsegilde, og de første beboere kan flytte ind til nytår. Fundamentet til tårn nummer fem er ved at blive lagt, og der er muligvis plads til en sjette blok mod vest, hvis udlejningen af de fem første går tilfredsstillende, oplyser bygherren, HAB. Foto: Jonas Ahlstrøm

300 nybyggere, håndværkere og nysgerrige deltog torsdag i rejsegildet på de nye lejeboliger i Sveistrups Have i Vejen. Over 100 er skrevet op til de 65 lejligheder, bl.a. Gunnar Kjær.

VEJEN: Fra skrot til slot! Det er den forvandling, området ved Præstevænget ved den gamle hovedvej i den nordlige del af Vejen er i fuld gang med, pointerede bestyrelsesmedlem i Haderslev Andels Boligforening, HAB, Michael Haas Sørensen, i sin tale i går ved rejsegildet i "Sveistrups Have" - HAB's første boligprojekt i Vejen. En gammel og for længst rømmet plastiskfabrik og en delvist nedbrændt præstegård skæmmede gennem en årrække byggegrunden. Bygningerne er nu væk, og i stedet er fem nye "punkthuse" med i alt 65 lejligheder ved at blive opført på adressen. Der er stor interesse for projektet. Aktuelt er der over 100 personer på venteliste til de 65 boliger. Størsteparten er fra Vejen-området - Vejen, Brørup, Bække, Rødding eksempelvis. Der er også folk fra Haderslev og Kolding skrevet på ventelisten samt enkelte helt fra Odense og København. Man står i kø i den rækkefølge, man har skrevet sig op, så hvis nummer 66 på ventelisten skal gøre sig håb om at flytte i noget helt nyt, så sker det kun, hvis en af de første 65 springer fra. Og det sker jo nok også i et vist omfang. Hvis der fortsat er kø, når alle boligerne er lejet ud i begyndelsen af 2020, overvejer HAB at bygge et sjette punkthus, oplyser teknisk chef Claus Kristensen. Det er der nemlig plads til.

I en lejeboliger slipper vi også for de forpligtelser, man har i et hus med have og græsplæne. Gunnar Kjær

Sognepræstens frodige have "Sveistrups Have," som HAB's nye boligområdet ved Præstevænget i Vejen er navngivet, består af fem punkthuse med i alt 65 boliger fra 75-102 kvadratmeter. Den månedlige leje går fra 6.500 kroner for de mindste lejligheder til 8.331 kroner for de fem store taglejligheder plus forbrug.Sveistrups Have er opkaldt efter Hans Sveistrup, som var præst i Vejen fra 1870 til 1893 og havde præstegård netop, hvor de nye punkthuse bygges. Boligområdet ligger lige ved Vejen Å, og beboere og gæster i området kan glæde sig til at benytte både natur og grønne arealer, som er en del af projektet.

Gunnar Kjær og konen har reserveret en bolig to tredje sal i Sveistrups Have i Vejen. De har siden 1960 boet i nabolaget, og for mange år siden udførte Gunnar Kjær som murer et stykke arbejde i præstegården, som dengang lå her på grunden. Foto: Steen Rasmussen

Kjær på 3. 81-årige Gunnar Kjær og konen er på ventelisten til en bolig på 3. sal, og Kjær forventer, at de sælger parcelhuset lige på den anden side gaden og flytter i en af lejeboligere. - Man bliver jo ikke yngre af at blive ældre, filosoferer Gunnar Kjær. - Vi har boet her i området siden 1960 og vil gerne blive her. I en lejeboliger slipper vi også for de forpligtelser, man har i et hus med have og græsplæne, så jeg tror, det bliver til noget, hvis der ikke sker et eller andet med helbredet. Og det håber vi da ikke. Kjær er gammel murer, og efter hans opfattelse er der tale om et godt og solidt byggeri, som håndværkerne fint kan være stolte af. Omkring 300 mødte op til rejsegildet og blev beværter med grillpølser fra Slagter Knag samt øl og vand.

Ny politisk højborg! Byrådsmedlem Anni Grimm, som med gult halstørklæde ses midt i vrimlen ved rejsegildet i går, har for længst skrevet sig op til en bolig i Sveistrups Have i Vejen. Foto: Steen Rasmussen

Hans Christian Sørensen deltog i rejsegildet for at orientere sig om de ny lejeboliger. Foreløbigt bliver han i sit hus i Askov. Foto: Steen Rasmussen

Blokkene mod nord med udsigt til åen er de mest attrative, synes de kommende lejere. På samme vis er der mest rift om de store - og dyreste - lejligheder på toppen. Foto: Steen Rasmussen

Gæsterne ved rejsegildet stod i lange køer til pølsegrillen. Foto: Steen Rasmussen

Slagter Knag serverede omkring 500 af de ristede. Foto: Steen Rasmussen

Bygherren har valgt en lys gul mursten. Foto: Steen Rasmussen

De nye lejeboliger Sveistrups Have i Vejen ligger lige midt i det hele - byen til den ene side, å og skov til den anden. Torsdag var der rejsegilde, og de første beboere kan flytte ind til nytår. Fundamentet til tårn nummer fem er ved at blive lagt, og der er muligvis plads til en sjette blok mod vest, hvis udlejningen af de fem første går tilfredsstillende, oplyser bygherren, HAB. Foto: Jonas Ahlstrøm

Set ovenfra! De nye lejeboliger Sveistrups Have i Vejen ligger lige midt i det hele - byen til den ene side, å og skov til den anden. Torsdag var der rejsegilde, og de første beboere kan flytte ind til nytår. Fundamentet til tårn nummer fem er ved at blive lagt, og der er muligvis plads til en sjette blok mod vest, hvis udlejningen af de fem første går tilfredsstillende, oplyser bygherren, HAB. Foto: Jonas Ahlstrøm

De nye lejeboliger Sveistrups Have i Vejen ligger lige midt i det hele - byen til den ene side, å og skov til den anden. Torsdag var der rejsegilde, og de første beboere kan flytte ind til nytår. Fundamentet til tårn nummer fem er ved at blive lagt, og der er muligvis plads til en sjette blok mod vest, hvis udlejningen af de fem første går tilfredsstillende, oplyser bygherren, HAB. Foto: Jonas Ahlstrøm