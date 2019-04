Fra butik til showroom

BRØRUP: KK Radio-Tv's butik i Søndergade i Brørup ændrer 1. juli status til showroom.

- Vi har valgt at fokuserer på udvikling og efterspørgslen af teknikinstallationer, AV og IT. Det betyder, at butikken pr. 1. 7. ændrer status til showroom, hvor vi vil præsentere nutidens produkter inden for billede og lyd. Det vil kun være muligt at besøge showroomet via tidsbestilling, da der ikke er fast personale på. Salg af tv, IT og AV til erhverv, industri og private fortsætter uændret og vil være en stor del af showroomets indhold, fortæller indehaverne Esben Kjær og Lars Wagner.

- På sigt vil det blive muligt at booke tidsbestilling via hjemmesiden. I perioden 1. juli til 1. september vil showroomet være under ombygning og efter 1.9. vil vi invitere til indvielse af showroomet med øl og pølser samt gårdsalg af restlager fra butikken.

- I maj og juni vil der være spot-udsalg på udvalgte varer i butikken.