Fra Torvet i Brørup til toppen af Alpe d'Huez

To af de seje cykelryttere var 37-årige Rasmus Nielsen og 34-årige Frederik Gercke, der sammen med Allan Sølvsten - jobmentor hos kommunens Beskæftigelses- & Udviklingscenter - glædede sig til, at turen skulle begynde.

De tolv, der lørdag satte kursen fra Brørup mod Alpe d'Huez, er:Anita Outsen Benita Winther Rikke Piper Marie Skriver Frederik Gercke Rasmus Nielsen Thomas Mikkelsen Thomas Aaskov Philip Henriksen Alex Hermansen Casper Bay Martin Buus Har man lyst til at følge med i, hvordan det går holdet på turen sydpå, så kan det gøres ved at følge Bike2019 på Instagram.

Planer for alle unge

Selvom det i sig selv er en kæmpe udfordring at cykle 1400 kilometer med kun en hviledag, inden toppen af Alpe d'Huez krydses torsdag den 4. juli, så er cykelturen "kun" midlet til at nå det endelige mål - nemlig at få gruppen af unge gjort parate til enten at komme i job eller begynde på en uddannelse.

For alle er der også lagt en plan for, hvad der skal ske, når de kommer hjem til Danmark igen - også for Rasmus Nielsen.

- Jeg skal tre måneder i praktik og til oktober er jeg fastansat hos OTV i Vejen, fortalte Rasmus Nielsen, der havde sagt ja til udfordringen for at få en reel mulighed for at ændre sit liv.

- Det var for at få en livsændring. Jeg har levet på den forkerte side af loven med kriminalitet, og så var det godt at få sådan et "spark," og jeg har nået en alder, hvor jeg gerne vil bevise, at jeg kan noget andet, sagde Rasmus Nielsen, der ligesom Frederik Gercke synes, at stemningen og sammenholdet på holdet er rigtig god.

- Det er fantastisk. Til at begynde med var der lidt snak i krogene, men det var kun, lige indtil vi fik lært hinanden at kende, sagde Frederik Gercke.