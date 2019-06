HOLSTED: Når man ringer til Hotel Postgården i Holsted By, kan svaret lyde temperamentsfuldt argentinsk netop nu!

Argustina fra det sydamerikanske land er på dannelsesrejse i Europa og syntes, der skulle ske noget andet efter 10 måneder hos NH Hotels i Berlin.

- Jeg søgte på top 10-hoteller udenfor København - og stødte på dette sted, fortæller Argustina om tilfældigheden, som nu har ført hende til Holsted.

Ejer af Postgården Suzette Knudsgaard tog til Berlin til en samtale med Argustina, og kemien passede perfekt. Hendes ansøgning var uopfordret og passede godt ind i sommerræset.

Kunder har bedt om at blive skrevet op på venteliste for at kunne komme på særprægede hotel i Holsted. Visse arrangementer i Esbjerg og Vejen gør, at Holsted bliver verdenens navle.

Hotellets sidste skud på stammen er en storfamiliesuite til otte personer i flyvertema - "store flyvere - Grand Aviator," hvor temaet er at rejse ud til alverdens hjørner.

Argustinas familie har haft hotel på sydspidsen af Argentina. Nu bor hun i hovedstaden Buenos Aires, når hun altså er hjemme i Sydamerika.