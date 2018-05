Fotowalk med fotoklubben ved Jels-søerne

Vejen/Jels: Fotoklubben ISO6600 er klar til at give inspiration til fotoantusiaster ved et arrangement på mandag den 7. maj.

Hvem har ikke prøvet at tage i skoven en herlig forårsdag, hvor solen står højt på himlen og stemningen bare er i top? For derefter at tage et par billeder for at fastholde stemningen, men opleve at billederne ikke helt opfylder de indtryk man havde fra turen?

- Hvis det er noget, man har oplevet, så tag kameraet med ud i naturen til en fotowalk ved Jelssøerne og få hjælp og fif til at indfange stemningen og få et bedre billede. Der bliver lejlighed til at møde repræsentanter for fotoklubben fra Vejen, som deler ud af deres erfaringer, giver gode fif med indstillinger på kameraet og hjælper med at se motiverne på en anderledes måde, fortæller Preben Nielsen, Skodborg, fra fotoklubben.

Der er mødested på parkeringspladsen ved Jels Voldsted, Koldingvej 2, klokken 18.30.

Fotoklubben ISO6600 er dannet af en flok entusiaster, der vil noget med deres hobby, og som deler velvilligt ud af viden og erfaring til andre. I klubben arbejdes der med både tekniske emner såvel som billedforståelse.