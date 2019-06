HOLSTED: En forurening med en ætsende væske fik torsdag kl. 11 brandvæsenet til at afspærre rastepladsen Bjøvlund N vest Holsted på motorvej E 20 i retning mod Esbjerg. Spærringen blev delvist åbnet efter et kvarters tid og helt ophævet efter en time.

Indsatsleder Arne Christensen oplyser, at en tjekkisk lastbilchauffør opdagede, at det dryppede fra ladet under en parkering på rastepladsen. Han alarmerede Falck, som rykkede ud og ryddede op.

Derefter fik lastbilen med de farlige kemikalier lov at fortsætte til modtageren i Esbjerg.