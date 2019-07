Fortvivlet far: Min datter blev sparket i maven - hvorfor greb lærerne ikke ind?

Syv-årig, syrisk pige, fik ødelagt bugspytkirtlen i et frikvarter på Østerbyskolen. Familien opfordrer nu skolen til at holde mere opsyn med eleverne.

- Min datter har fortalt mig, at hun blev sparket i maven af en dreng fra 5. klasse. Der er stor forskel på et barn i 1. klasse og et barn i 5. klasse. Hvorfor deler man ikke børnene op efter alder, og hvorfor var der ikke en lærer til stede i det frikvarter, hvor min datter blev sparket i maven?

- Det er frustrerende. Vi tør snart ikke sende vores børn i skole mere! Lægerne har konstateret en vandcyste på min datters bugspytkirtel, som de dræner. Hver gang, min datter er uden dræn, kan hun ingenting spise. Hun har smerter og er også påvirket psykisk. Det er hårdt at se på som far, og jeg forstår ikke, at sådan noget kan ske, siger han og fortsætter:

Hændelsen opstod i forbindelse med leg på skolens parkourbane, og Eima har efterfølgende, af flere omgange, været indlagt på Odense Universitetshospital, hvor lægerne har konstateret en beskadiget bugspytkirtel. To af Eimas tre søskende er også elever på Østerbyskolen, og det er tredje gang, familien Darwish oplever, at deres børn kommer til skade, mens de opholder sig på skolens areal.

Blokeret fra facebook

Osman Darwish har valgt at fortælle familiens historie i avisen, eftersom det ikke er lykkedes ham at træffe kommunens skolechef Regin Holm Nielsen. Han har forsøgt at træffe ham både telefonisk og via personligt fremmøde men uden held.

- Jeg har valgt at gå til ham og ikke til Østerbyskolens inspektør, da jeg ikke tror, vi får noget ud af at kontakte inspektøren. Jeg har forsøgt at skrive om det, der er sket med vores datter, på skolens facebook-side, men mit opslag blev fjernet, og jeg blev blokeret som bruger af siden, så jeg har ikke andre steder at gå hen med min historie end til avisen, fortæller Osman Darwish, som efter hændelsen med datteren blev inviteret til et møde med skolens ledelse.

Dette møde var han forhindret i at deltage i, da han skulle være ved datteren på OUH. Han sendte sin nabo, Britta Thillemann, som er tidligere folkeskolelærer, til mødet med skolens ledelse, og hun refererer fra mødet:

- Skoleinspektøren var helt oppe i det røde felt. Jeg bad ham om at hidse sig ned, hvilket ikke lykkedes. Jeg gjorde det udtrykkeligt klart for ham, at han ikke skulle overbevise mig om, at skolen havde overholdt alle regler med hensyn til Eima, men forældrene. Jeg fik et stykke papir stukket i hånden med information om, at man fra skolens side nærmest havde overvåget Eima, men det er ikke sandheden. Jeg blev ved med at påtale, at skolen burde have ringet 112.