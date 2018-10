Vejen: Måske troede en bilisten, at det kunne være smart, at bilen kun er udstyret med en enkelt nummerplade. Den forreste nummerplade manglede, og det spottede en af politiets patruljer onsdag klokken 23.00 på Thomsensvej i Vejen. Bilisten blev derfor bragt til standsning og præsenteret for en sigtelse for overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen. Den slags koster en bøde på 1000 kroner.