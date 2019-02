Mandag den 18. februar skulle der være holdt informationsmøde for dem, der er interesserede i at byde på forpagtningen af Vejen Biblioteks nye café. Ingen har dog tilmeldt sig, så tidsplanen rykkes. Selve byggeriet er forsinket, så biblioteket først kan åbne omkring 1. oktober.

- Det er vi da lidt kede af, for vi synes, at det er et rigtig godt tilbud, siger Anette Månson.

Anette Månson, der til maj har været biblioteksleder i 21 år, og hun har derfor fulgt planerne om byggeriet af det nye bibliotek fra nærmeste hold. Og hun ærgrer sig over, at interessen for caféen tilsyneladende ikke er stor.

Det har dog vist sig, at potentielle forpagtere ikke ligefrem står i kø for at være med, for kort før udløb af tilmeldingsfristen var det meget småt med forespørgsler.

Kommunen har sendt forpagtningen af den nye café i udbud, og mandag den 18. september var det planen, at der skulle holdes informationsmøde for dem, der måtte være interesserede i at byde.

Vejen: Vejen Kommune har annonceret efter folk, der kunne være interesserede i at drive den nye café, der etableres i forbindelse med byens nye store bibliotek. Biblioteket får til huse i de to nederste etager i Alfa Tower på Vestergade.

Tidsfristen rykkes

Ifølge Anette Månson overvejer kommunen - og det eksterne firma, Kantinemægleren, der skal være med til at udvælge - den nye forpagter at rykke tidsfristen i håbet om, at der så melder sig nogle på banen.

Da byggeriet er blevet forsinket, så giver det også mulighed for at nå at finde en forpagter, inden biblioteket skal åbne.

- Vi havde regnet med at overtage bygningen den 1. juni, så vi kunne være klar til indvielse den 1. juli. Men nu kan vi først overtage det den 1. september, og så går der en måneds tid, inden vi kan åbne, fortæller Anette Månson, der dermed ikke selv kan være med til at tage det nye bibliotek i brug, for hun stopper den 1. august.

Hun er dog ikke i tvivl om, at det nye bibliotek nok skal blive en succes. Af udbudsmaterialet fremgår, at man regner med, at der årligt vil være omkring en kvart million besøgende i huset.

- Der, hvor vi er nu, har vi et sted mellem 120.000 og 130.000 besøgende om året, og jeg er ikke i tvivl om, at det bliver mange flere i det nye bibliotek. Der er mange, der ikke bruger biblioteket nu, men for de studerende på gymnasiet og på handelsskolen bliver det nemmere at gå igennem end udenom. Det kan også være, at de går i caféen i stedet for at hente mad nede i byen. Så der er et potentielt stort kundeunderlag, siger Anette Månson.