Der er personer i bestyrelsen for Jels Vikingespil, som mener det samme som ham, og det førte for nylig til et dramatisk formandsskifte, og Janus Lynggaard er nu for anden gang formand for vikingespillet i Jels.

Navn: Janus Lynggaard. Alder: 45 år. Bopæl: Jels. Familie: Er gift med Lotte, som er uddannet pædagog og arbejder med voksne udviklingshæmmede. Parret har tvillingesønnerne Rolf og Roar, begge 20 år, og datterenVigdis på 12. Arbejde: Leder af Gesten Børnecenter. Fritidsposter: Fungerende leder af Jels Vikingespil. Er suppleant til bestyrelsen for Studie 73. Er også formand for Vikingegruppen Iarlsae (Jels Vikingeby) og formand for Orion Planetariums Venner. Kendetegn: Ligner en viking. Bærer altid hat. Passioneret og energisk.

Til daglig skoleleder i Gesten; om sommeren viking i Jels. Janus Lynggaaard havde i år hovedrollen i Jels Vikingespil og gav den som Gorm den Gamle. Han mener, at man som formand også bør have mulighed for at spille med på scenen. Foto: Martin Ravn

- Da jeg klippede hæk sidste sommer, gik det op for mig, hvorfor det gik galt i 2016. Jeg har altid haft svært ved at uddelegere opgaver, og som formand var det sådan, at valgte et bestyrelsesmedlem af træde ud af bestyrelsen, overtog jeg automatisk hans eller hendes opgaver. Sådan kan man ikke drive et vikingespil, der vokser sig større og større. Derfor er der brug for en ny opdeling og en ny struktur. Opgaverne bør uddelegeres, fortæller Janus Lynggaard, som mener, at bestyrelsen i Jels Vikingespil skal organiseres på chefniveau som i en virksomhed - med klart definerede opgaver og med ansvar til hvert enkelt medlem.

Kommunikationen skal forbedres

- Vi skal have en tydelig vision og have defineret vores værdier. Og så skal den interne kommunikation være bedre. Da vi i bestyrelsen var nogle stykker, der gik sammen om at lave et formandsskifte, besluttede man internt i bestyrelsen, at årsagerne til formandsskiftet ikke skulle kommunikeres ud til medlemmerne. Jeg kan se i dag, at det var en fejl. Vikingespillet har på kort tid fået tre gange så mange medlemmer. Det vidner om, at rigtigt mange har et forhold til det, vi laver. De fortjener at få at vide, hvad der sker, og hvad det er, vi vil, fortæller Janus Lynggaard.

Vikingespillene i Jels er en livsstil for ham - en livs-passion, om man vil.

Hele hans familie har været - og er stadig - en del af forestillingerne og det store set-up, der er forbundet med at opføre dem. Han mødte sin hustru, Lotte, til en af forestillingerne, og børnene Rolf, Roar og Vigdis har nærmest fået vikinge-ånden ind med modermælken.

Janus ligner da også en viking: Langt skæg, rund mave, store næver og et fast blik.

Med andre ord: Hans udseende passer perfekt til vikingespillenes roller, og i år havde han hovedrollen som "Gorm den Gamle".

- Det betyder meget for mig at stå på scenen. Det er der, jeg henter min energi. Jeg brænder for vikingespillene, og skal jeg være formand på sigt, bliver jeg nødt til også at have mulighed for at spille med på scenen. Den mulighed fik jeg ikke sidste gang, jeg var formand, og det fungerer ikke for mig, fortæller Janus Lynggaard.