Formanden for Røddingegnens Venstre, Aksel Buchholt, kritiserede Banedanmark for ikke at tage deres del af ansvaret alvorligt. Borgmesteren gøres til syndebuk på grund af andre svigt.

Rødding: - Det er svært at være Venstre-politiker i Vejen Kommune i denne tid. Lukningen af Skovgårdsvej fylder meget. Det gælder ikke kun for de borgere, som ikke kan benytte vejen, for det er som om, at alle har en mening om denne sag.

Sådan lød det fra Aksel Buchholt, da han aflagde sin formandsberetning på generalforsamlingen i Røddingegnens Venstre.

- Fakta er, at BaneDanmark ikke har taget deres del af ansvaret alvorligt. Det er totalt utilstedeligt, at vores borgmester skal være syndebuk, når han kun gør det, som vi som almindelige borgere forventer af ham og de øvrige kommunalpolitikere. Egon Fræhr betaler en meget hård pris for andres svigt, tilføjede Aksel Buchholt, som også mente, at JydskeVestkysten i sin dækning indimellem tog landmandens parti.