Formand for Askov Højskole Hans Brun Hansen afviser alle rygter om krise og kaos. Han fortæller, at et par nyskabelser fra sidste år er slået fejl, men at der nu arbejdes på nye tilbud. Det går faktisk ganske rimeligt, fastslår han.

VEJEN: Højskolen står konstant i en brydningstid og prøver nye ting af med tro og håb på, at det er det, der skal til for at øge antallet af elever. Nogle gange er der bid. Det var der ikke, da Askov Højskole for et år siden lancerede et par nye fag for en ung målgruppe.

- Selvfølgelig skal højskolen hele tiden have nye varer på hylden - både for at forny sig og i et forsøg på at tiltrække nye og gerne flere elever, siger skolens formand, Hans Brun Hansen.

- Noget slår an. Andet gør ikke, og sådan har det jo altid været. For godt et år siden sagde bestyrelsen ja til et par nye fag, Game Design og 3D-film, i troen på, at de ville være attraktive for nye elever, men det blev ikke noget tilløbsstykke. Måske var vi bare for tidligt ude. På et møde i repræsentantskabet skal vi nu finde ud af og tage stilling til, hvilke nye fag og tilbud, vi skal satse på fremover.