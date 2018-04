Forfra med besparelser hos brandvæsenet

Jakob Borgensgård (EL) var glad for, at der var sat en slutdato på besparelserne og ønskede sikkerhed for at det faglige niveau i det fælles brandvæsen med effektiviseringer er i orden. Og endelig ønsker Enhedslisten ikke, at der planlægges yderligere besparelser mange år ud i fremtiden.

Nu bliver sparekravet på to procent hvert år i årene 2019 til 2022, hvorefter besparelserne er gennemført. Det betyder, at de oprindelige besparelser opnås i 2022, hvor målet var, at niveauet for det fælles brandvæsen skulle ned på niveauet hos den billigste kommune.

Kommer når man ringer

Jakob Borgensgård: - Vi vil ikke have at besparelserne giver serviceforringelser. Når borgerne ringer, skal brandvæsenet komme.

- Når man ringer, så kommer brandfolkene inden for den givne tid, fastslog borgmester Egon Fræhr.

Af planen for de fælles brandvæsen hedder det, at man forventer, at det vil være muligt at fastholde et stort set uændret serviceniveau over for borgerne, og at selskabet vil have ro til at arbejde med effektiviseringerne.

- Med denne ny plan sikrer vi ro om økonomien i Trekantområdets Brandvæsen, sagde Egon Fræhr.

Det fælles brandvæsen omfatter ud over Vejen Kommune også Middelfart, Fredericia, Kolding, Vejle og Billund kommuner.