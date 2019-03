Foreningernes Hus mangler suppleanter

RØDDING: Det lykkedes ikke at få valgt suppleanter til det næste år, da der blev afholdt repræsentantskabsmøde i Foreningernes Hus i Rødding. Der var genvalg på næsten alle poster på nær to suppleanter til bestyrelsen.

Bestyrelsen for Foreningernes Hus ser efterfølgende sådan ud:

Formand Egon Nissen fra Det Grå Guld, næstformand Ole Kærsaa fra Club 96 Rødding og Omegns Bridgeklub, kasserer Anton Boisen fra Rødding og Omegns Skakklub, bestyrelsesmedlemmer Harly Hansen fra Rødding Billardklub og Yvette Petersen fra NNF's efterlønsklub.

Foreningernes Hus repræsenterer nu 27 foreninger med tilknytning til Rødding Aktivitetshus.

Foreningens formål er at sørge for, at der i Rødding Aktivitetshus er gode forhold for foreningsaktiviteter for voksne og ældre borgere i Rødding og omegn.