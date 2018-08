Foredrag transmitteres live fra Aarhus Universitet

Vejen Kommunes Biblioteker, Vejen Gymnasium & HF og Rødding Bio har indledt et samarbejde med Aarhus Universitet og Carlsbergfondet om at livetransmission af en række offentlige foredrag om naturvidenskab.

Vejen Kommune: Hver anden tirsdag fra den 25. september og frem til december er der mulighed for at følge en række offentlige foredrag om naturvidenskab - foredrag som fysisk foregår på Aarhus Universitet, men som bliver transmitteret live til Vejen Gymnasium & HF og Rødding Bio, hvor borgere i Vejen Kommune så har mulighed for at komme og se og høre foredragene.

Foredragsrækken er et led i et samarbejde mellem Vejen Kommunes Biblioteker, Vejen Gymnasium & HF og Rødding Bio og Aarhus Universitet og Carlsbergfondet.