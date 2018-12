Forebyggelseskonsulenter for ældre er en succes i Vejen Kommune

Vejen Kommune: Hvad kan du gøre, hvis du har problemer med tandsættet eller vandladningen? Hvor finder du oplysninger om kørekort og de kommunale helbredstillæg? Og hvad går et forebyggende hjemmebesøg egentlig ud på? Seks medarbejdere har i efteråret været rundt i de seks største byer i Vejen Kommune og givet svar på disse og mange andre spørgsmål, som kommunens borgere, der er 75 år og ældre, måtte have.

Målet med arrangementerne er at introducere kommunens borgere, der i 2018 er 75 år og ældre, for viden og information om kommunens tilbud, som kan understøtte sundhed og livskvalitet. Målet var også at introducere de 310 deltagere for de medarbejdere i kommunen, som de kan tage kontakt til, hvis de får brug for hjælp.

- Udover at give dem information om de kommunale tilbud, vil vi gerne, at de får sat et ansigt på os, der tager ud på forebyggende hjemmebesøg, og de andre medarbejdere, der kan hjælpe dem, hvis de skulle få brug for det, " siger forebyggelseskonsulent i område vest, Marianne Frikke i en pressemeddelelse.