Fordklubben fejrede festlig fødselsdag

Vamdrup Ford A Klub, der - trods sit navn - har medlemmer i hele landet, fejrede lørdag sin 60-års fødselsdag. Dagen blev markeret med et fødselsdagsløb fra Vamdrup via Jels til Skibelund Krat, hvor der var festmiddag.

Inden frokosten kunne nydes, skulle de 21 biler - og de mænd og kvinder, der havde taget plads i dem - dog lige stille op til fotografering. Men det var ikke hvilken som helst fotografering, for i anledning af 60 års dagen skulle medlemmer på den store parkeringsplads overfor friluftsscenen i Jels køre ind og danne et 60 tal, som blev foreviget fra luften af en drone.

- Det var min far, der stiftede klubben i 1958, og han var formand i 25 år. Så jeg er andengenerations formand og har været det i nu 35 år, fortalte Ejvind Greve, da nogle af klubbens medlemmer - i forbindelse med klubbens 60-års fødselsdag - deltog i et løb, hvor frokoststedet var henlagt til Foreningshuset ved Jels Søbad.

Jels: Da Vamdrup Ford A Klub blev stiftet tilbage i 1958 af Hakon Greve, kom de fleste medlemmer fra lokalområdet. Og selvom klubben stadig hedder Vamdrup Ford A Klub, så er klubbens nu cirka 150 medlemmer spredt over hele Jylland, Fyn og Sjælland. Lige siden begyndelsen har klubben kun haft to formænd.

Komfortable biler

Fødselsdagsløbet var blevet indledt i Vamdrup ved Arena Syd, og derefter satte de flotte gamle Ford A'er i kortege kursen via Vonsild, Skamlingsbanken, Hejlsminde og Christiansfeld til Jels, hvor frokosten skulle nydes. Undervejs havde vejrguderne drysset lidt våde dråber over bilerne.

- Ja, bilerne har været rene. Men de kan sagtens tåle regn, kom det med et smil fra Ejvind Greve, der også indimellem bliver mødt med spørgsmål om de gamle biler, der alle er fra årene 1928 til 1931, har godt af at køre på grusveje.

- Men dengang bilerne blev født, var der jo ikke andet end grusveje. Og Ford A er nogle af de ældste biler, du kan køre komfortabelt i, sagde Ejvind Greve, der også kunne fortælle, at bilerne kører en del mindre på en liter benzin end nutidens moderne køretøjer.

- De kører syv-otte kilometer pr. liter. Men når man kun kører 2000-2500 kilometer om året, så er det til at overskue. Vi kører, fordi vi synes, det er sjovt, og fordi det er sjovt at bruge bilerne. Det er ren afslapning, når vi kører - og du møder kun glade mennesker, lød det fra Ejvind Greve, der tilføjede, at der faktisk er en stor fordel ved at køre i de gamle biler.

- Man sidder højt oppe og kan se ud over hele landskabet.