Forældrepars overgreb kommer for retten

En mand og en kvinde fra Vejen bliver stillet for en dommer ved Retten i Esbjerg. De er tiltalt for vold og seksuelt misbrug af børn, begået i årene fra 1987 til 1994.

På en adresse i Munkebo i 1992 foregik mishandlingerne og de seksuelle overgreb næsten dagligt. I anklageskriftet bliver forældrenes uhyrligheder her begået i fællesskab som afstraffelse listet op: slag i ansigtet, kvælergreb, brændemærket, Spark i maven og fastholdelse under en bruser med koldt vand.

Anklageskriftet er én lang opremsning af seksuelle perversiteter, vold og mishandling. De fleste tilfælde har begge forældre været fælles om mishandlingerne, men den nu 63-årige mand har også været ene om at have begået ugerningerne. Andre gange har der også været flere ukendte personer, som har deltaget i mishandlingerne.

Sagen vedrører 17 forhold begået i perioden fra 1987 til 1994. 16 af forholdene er begået i Vejen og et enkelt er begået i Munkebo.

Kvinden er biologisk mor til de forurettede, mens manden er biologisk far til to af dem.

I en pressemeddelelse oplyser Syd- og Sønderjyllands politi, at den nu 63-årige mand og den nu 60-årige kvinde fra Vejen blev varetægtsfængslet den 8. november 2017. I sagen er de blevet sigtet for vold mod og seksuelt misbrug af fire børn.

Mindst ni retsdage

Retssagen kommer til at strække sig over flere dage i både marts og i april. Der er foreløbig afsat ni retsdage til sagen.

Den mødende anklager, senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen, har meddelt, at hun ikke ønsker at kommentere sagen forud for dens start.

Retssagen bliver gennemført med seks nævninge og en suppleant samt tre juridiske dommere, og retsformand er Lisbeth Christensen.

Det er endnu uvist, men der er en vis sandsynlighed for, at dele af retssagen kan blive holdt for lukkede døre. Men ellers har offentligheden adgang.