Forældre kan nu digitalt booke plads i børnehaven

Vejen Kommune lancerer ny digital selvbetjeningsløsning i dagtilbud. Implementeringen af bookingsystemet begynder 1.januar, og det åbner for booking den 18. februar.

Vejen: Fra den 18. februar 2019 skal forældrene foretage en digital booking, når der skal findes en institution. Det gælder, når børnene skal i børnehave, i integreret institution eller i et børnecenter rundt i kommunen.

Bookingsystemet afløser den digitale pladsanvisning.

- Vi ønsker at give forældre bedre gennemsigtighed i valg af dagtilbud til deres børn. Det får de med det nye system, siger administrativ koordinator i Dagtilbud, Tina Jespersen i en pressemeddelelse.

Med det nye bookingsystem kan forældrene nemt skabe sig et overblik over, hvor og hvornår de kan få en plads til deres barn, og de kan selv booke den ledige plads, de helst vil have. Hvis der ikke er en ledig plads i det dagtilbud, forældrene har som første ønske, kan barnet skrives på ønskelisten.

- Skulle forældre ønske en plads i en institution, der ikke har ledige pladser, har forældrene mulighed for at skrive barnet på Ønskelisten. Forældrene får så besked, når den ønskede plads kan bookes, fortæller Tina Jespersen.