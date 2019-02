Forældre anklaget for gruopvækkende overgreb på børn: - Når din mor ikke vil, så må du jo

Et sjældent modbydeligt anklageskrift møder et forældrepar fra Vejen i retten manddag. Forældrene er tiltalt for gennem flere år at have ladet deres fire børn leve i et rædselskabinet af brutal vold, mishandling, voldtægter og andre seksuelle overgreb, hvori også indgik fremmede mænd.

Denne artikel indledes med en advarsel, fordi den indeholder anklager om og beskrivelser af et helt uhyrligt misbrug af børn. Det er ubehagelig læsning, men vi har valgt at bringe historien, fordi den er vigtig og giver et indblik i et familieliv, hvor værgeløse og uskyldige børn betaler en ubegribeligt høj pris. Vi har udeladt de mest oprørende detaljer fra sagens anklageskrift, fordi nogle af detaljerne er af så dyrisk en karakter, at de i sig selv risikerer at tiltrække al opmærksomhedsfokus og dermed skygge for sagens alvorlige perspektiv. Og nok så meget af hensyn til de fire ofre. Vi skønner, at ofrenes interesse og værdighed vil blive yderligere forulempet ved en offentlig detaljeudpensling af deres traumatiske oplevelser. Retssag: Selv den mest beskidte og perverterede fantasi har formentlig svært ved at leve op til den virkelighed, som politi og anklagemyndighed mener, at et forældrepar i Vejen gennem en periode på syv år bød parrets fire børn: Børnene - som i en del af perioden var under 12 år, helt ned til fire år - blev udsat for systematiske og ekstremt voldelige og seksuelle mishandlingsovergreb. I Retten i Esbjerg står forældrene mandag tiltalt på baggrund af et 11 sider langt anklageskrift. Det omfatter 17 tiltalepunkter og fem straffelovsparagraffer i den virkeligt alvorlige afdeling med en strafferamme på op til 12 års fængsel. Der er afsat ni retsdage til sagen, der har været under opsejling i halvandet år. Det hænger blandt andet sammen med, at efterforskningen har skullet tage afsæt i begivenheder, der fandt sted tilbage i perioden 1987 til 1994. I de mange år har børnene forholdt sig tavse - lige indtil en af døtrene, som voksen, tog bladet fra munden og indgav politianmeldelse i august 2017. De voldelige og seksuelle overgreb var ifølge anklageskriftet talrige og voldsomme og inkluderede både moderen, der i dag er 60 år, og faderen, 63 år. Derudover var der også - som i Tøndersagen - tale om at børnene blev stillet til seksuel rådighed for fremmede mænd. Det beskrives meget indgående i det anklageskrift, der bliver forelagt forældrene i retten, og som avisen Danmark er i besiddelse af. I den sammenhæng er det på plads med en advarende varedeklaration: Der er tale om barsk læsning, virkelig hård kost, selv når anklagepunkterne i den følgende gennemgang er renset for de værste og mest udpenslende detaljer. Ikke desto mindre er det en beskrivelse af den virkelighed, forældreparret ifølge politi og anklagemyndighed lod være hverdagsrammen om deres fire børns liv:

Alvorlige anklager De seksuelle overgreb med tilhørende trussels- og voldshandlinger, som et forældrepar i Vejen er tiltalt for at have begået mod deres fire børn, omfatter flere straffelovsparagraffer, bl.a.:Paragraf 216: Voldtægt straffes med fængsel op til otte år. Er offeret under 12 år - som det har været tilfældet i Vejen ifølge anklagen - går strafferammen op til 12 års fængsel.



Paragraf 225: Anden kønslig overgreb ind samleje. Her går strafferammen op til otte års fængsel.



Paragraf 210: Blodskam. Personer, der har seksuelt samkvem med "en slægtning i nedstigende linje" kan straffes med fængsel i op til seks år.



Paragraf 245: Den hårde voldsparagraf, som betyder, at "den, der udøver legemsangreb af særligt rå, brutal eller farlig karakter eller gør sig skyldig i mishandling, straffes med fængsel indtil seks år."



Paragraf 266: Trusler på liv, helbred eller velfærd straffes med bøde eller fængsel indtil to år.

Retten i Esbjerg har sat ni dage af til sagen mod forældreparret fra Vejen. Første retsdag er mandag 4. marts, sidste retsdag er planlagt til fredag 5. april. Arkivfoto: Ritzau/Scanpix

1. Hårdhændede voldtægter Med en besked om, at "nu skulle hun være god ved far" beskriver anklageskriftet eksempelvis optakten til en af faderens voldtægter af en af døtrene på stuegulvet i familiens hjem. Tilsvarende foregik en voldtægt af en datter i forældrenes ægteseng, hvor moderen fastholdt datteren, og faderen i sammenhæng med voldstrusler sagde til pigen: "Når din mor ikke vil, må du jo". I det hele taget beskriver anklageskriftet en række særdeles hårdhændede voldtægter og seksuelle overgreb i mange variationer. Udover samlejer, vaginale såvel som anale, under tvang, blev børnene tvunget til at udføre oralsex på begge forældre. Under overgrebene blev børnene placeret og fastholdt flere steder i huset: på deres værelser, i forældrenes soveværelse, i badeværelset, i badekarret og i stuen - på gulvet, i sofaen og på bordet. Også familiens bil indgår som gerningssted. Anklageskriftet er også fyldt med beskrivelser af uhyrligheder med børnene i ydmygende positioner, hvor de udover seksuel forulempelse i alskens former udsættes for kvælningsgreb med hænder, bælter og sengetøj - med besvimelser til følge og med genopvækninger i form af lussinger, efterfulgt af nye voldtægter.

Foto: Claus Thorsted/Ritzau Scanpix De omfattende overgreb og mishandlinger har fundet sted på to adresser i Vejen. Ofre i seksualsager er beskyttet mod identifikation i offentlig omtale, herunder billedillustration, derfor kan vi ikke komme det nærmere. Arkivfoto: Claus Thorsted.

2. Mishandling og knivkast I det hele taget beskriver anklageskriftet, hvordan børnene på rutinemæssig basis, udover voldtægter og andre seksuelle overgreb, blev udsat for mishandling og, som det beskrives, "vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter". Eksemplerne på de volds- og mishandlingsformer, forældrene tog i brug, er omfattende: Skub med legemsskader til følge, slag med flad hånd og knytnæver i ansigter, på lemmer, kroppe og i skridt, slag med bælte, bæltespænder, støvsugerrør, skohorn, bøjler, grydeskeer med videre og spark i maven i liggende stilling på gulvet. Dertil en række tilfælde, hvor børnene er blevet terroriseret med kolde afskylninger med bruseslangen, ligesom der er tilfælde, hvor de er blevet tvunget under vand i familiens badekar med besvimelse til følge. Anklageskriftet beskriver også en straffeforanstaltning, hvor en af pigerne fik tvunget sit ansigt ned i noget afføring, der lå på gulvet. Af et andet anklagepunkt fremgår, hvordan nogle af børnene blev tvunget til at stå op ad en væg, mens forældrene kastede knive efter dem.

3. Porno og sextvang Pornofilm var en del af det fælles familieliv. Børnene så på og blev udsat for efterfølgende seksuelle overgreb. Blandt andet fremgår det, at to af børnene efter visning af pornofilm under voldstrusler fra forældrene blev tvunget til seksuelt samkvem med hinanden.

4. Fremmede mænd Når sagen er blevet sammenlignet med Tøndersagen, skyldes det, at forældrene i Vejen også lod fremmede mænd forgribe sig på børnene. Det foregik eksempelvis, fremgår det af anklagerne, ved, at der foregik forskellige spil i hjemmet, hvor de fremmede mænd, som det ikke er lykkedes politiet at identificere, fik et eller flere af børnene stillet til seksuel rådighed som præmie for vundne spil. Også disse hændelser var udpræget hårdhændede. Anklageskriftet beskriver blandt andet, hvordan en af døtrene blev ført ud på badeværelset, hvor hendes hænder blev bundet med plastikstrips og hun selv blev hængt op, så hendes fødder ikke rørte gulvet. I denne stilling blev hun bundet stramt med et bælte om halsen, inden faderen og en eller flere fremmede mænd foretog en række perverterede seksuelle overgreb af sadistisk karakter.

5. Dødstrusler Hovedparten af anklageskriftet omfatter begge forældre. Faderen er særskilt anklaget i nogle få af dem. Det gælder blandt andet fremsættelse af dødstrusler for at få børnene til at holde tæt med det, der foregik i hjemmet. Tilsvarende har han truet en af døtrene med at slå moderen eller en lillesøster ihjel, hvis hun lod noget slippe ud, fremgår det.