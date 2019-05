Rødding: Udvalget for Forårsmessen i Rødding har besluttet at støtte den lokale udvikling i Rødding.

Messen i april var meget vellykket, og blev besøgt af knapt 1.000 gæster.

- Vi er stolte over den opbakning som blev vist og er glade for at kunne give noget tilbage til byen, siger Lars Klinge Stenger, Filialdirektør i Frøs Sparekasse, som er med i messeudvalget.

Udvalget har valgt at donere 15.000 kroner af messens overskud til Foreningen til Røddings Udvikling.

/EXP