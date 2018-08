For Randi er det en hjertesag at hjælpe kræftramte

ParykSpecialisten i Bække sætter en stor personlig ære i at rådgive sine kunder bedst muligt. Hun har altid et stort udvalg af parykker på hylderne og afsætter god tid til den enkelte kunde. Der skal nemlig være tid til både at rådgive og til at lytte, hvis den kræftramte har noget på hjerte.

Hun ved alt om, hvordan man fastgør parykker, så det ikke ses, at der er tale om en paryk, og det gælder i øvrigt, uanset om der er tale om en hel paryk eller det nye på området - en såkaldt "Smart Part", der er en del-paryk, som fastgøres på toppen af hovedet og skjuler, at kunden er blevet lidt "tynd i toppen".

Det betyder, at hun har deltaget på et væld af kurser i både ind- og udland, og hun har altid mindst 20 forskellige parykker i sin salon, som kunderne kan se, røre og prøve.

- Mange lader sig nøjes med, at deres frisør måske viser dem fire-fem forskellige parykker, og så skal de vælge én af dem. Det er der slet, slet ingen grund til. Der findes et væld af parykker i dag og også et væld af muligheder, så der er absolut ingen grund til at lade sig nøjes. Heller ikke selv om man er ramt af alvorlig sygdom og måske føler det grænseoverskridende at skulle opsøge sin frisør for at få hjælp, siger Randi Mikkelsen, som har drevet frisørsalon i mange år og de sidste cirka fem-seks år har specialiseret sig i parykker.

For Randi er en paryk ikke bare en paryk, og det bør det heller ikke være for de kræftramte, mener hun.

Jo, 52-årige Randi Mikkelsen, som driver Salon Skovvang ved Bække, har nok at se til, men hun tæller ikke arbejdstimerne. Hun er nemlig drevet af en stor passion for at hjælpe kræftramte og andre, som mister håret på grund af sygdom.

Der findes et væld af parykker i dag og også et væld af muligheder, så der er absolut ingen grund til at lade sig nøjes. Heller ikke selv om man er ramt af alvorlig sygdom.

Parykspecialist Randi Mikkelsen opfordrer alle kræftramte, som ønsker en paryk, til at henvende sig til hende, mens de stadig har hår på hovedet. På den måde er det nemlig lettere at vælge en paryk, der har den frisure, som kunden normalt har. Er håret begyndt at falde af på grund af kemo, kan det dog stadig nås at finde frem til en paryk, der matcher det look, kunden havde før sin sygdom. Kunden opfordres da til at sende et billede til Randi Mikkelsen. Billedet skal vise, hvordan kunden så ud, mens kunden stadig havde hår. På baggrund af billedet kan Randi Mikkelsen finde et passende udvalg parykker fra sit udvalg, og sammen med kunden finder hun frem til lige netop dén paryk, som passer kunden bedst.

Får masser af kram

- Det er utroligt spændende at arbejde med parykker. Man kan virkelig meget med dem, og jeg nyder at hjælpe mine sygdomsramte kunder, fordi jeg kan mærke, at det betyder meget for dem at bevare et godt udseende. Jeg har stor respekt for de kræftramte, som vælger parykken fra og vælger i stedet at gå med tørklæde, hue eller helt bar foroven, men for dem, der gerne vil kunne gå på gaden eller måske deltage i en fest, uden at alle kan se, de er ramt af sygdom, er parykken altså en rigtig god løsning, fortæller Randi, som ofte får store kram af sine kunder, når de går hjem med en flot paryk.

Krammet gives ikke kun, fordi kunden er glad for sin paryk. Det gives også, fordi det er naturligt med sådan et kram, når de kræftramte i Randis salon har fået lov til at fortælle åbent og ærligt om deres sygdomsforløb.

- Kræft er en alvorlig sygdom, og jeg har mange kunder, som gerne vil fortælle om alt det, der er sket med dem. Det skal der være plads og tid til, og jeg afsætter altid mindst et par timer til hver enkelt kunde. Der skal være god tid, både så jeg kan fortælle om alle paryk-mulighederne, og så kunden kan prøve løs, men så sandelig også til at lytte, hvis kunden har noget på hjerte, fortæller Randi Mikkelsen, som selv har haft kræft tæt inde på livet.

For fire år siden døde hendes svigermor af kræft. Hun rekreerede under sin sygdom hos Randi og hendes familie. Sidste år døde Randis bedste veninde af den frygtede sygdom, og i øjeblikket er endnu en veninde kræftramt.

Randi Mikkelsen betjener kræftramte kunder efter lukketid i salonen og/eller på hendes fridage. På den måde skelner hun i salonen 100 procent mellem raske og sygdomsramte kunder. Hun foretager denne opdeling af respekt for de sygdomsramte og får fra mange af sine kræftramte kunder en god respons på muligheden for at gå til frisør på en måde, hvor både krop og sjæl kan føle sig godt tilpas.