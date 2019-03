For Cornelia er tirsdag ugens bedste dag

Juniorkoret optræder nu og da ved koncerter i Vejen Kirke, særligt op til jul, og 4. juni rejser koret til Finland for at medvirke i en stor kor-festival. Det glæder Cornelia og de andre korpiger sig meget til.

- Jeg elsker at synge i koret. Vi har et rigtigt godt sammenhold, og vi laver så mange sjove ting sammen, lyder det fra en begejstret Cornelia, som øver sig en del derhjemme, både i badet og på pigeværelset.

Én af korpigerne, 10-årige Cornelia Bruun Høtoft, som går i 4. klasse på Østerbyskolen, har indvilget i at fortælle, hvordan det er at synge i koret. Hun smiler bredt og starter samtalen med at slå fast, at tirsdag er ugens allerbedste dag.

VEJEN: Otte piger mødes hver tirsdag i Vejen Kirke for at synge sammen. De udgør Vejen Kirkes juniorkor, der ledes af kirkens organist, Henriette Spengler.

Juniorkoret rejser i juni til Finland for at deltage i en stor kor-festival. Her ses organist Henriette Spengler omgivet af juniorkorets medlemmer. Foto: André Thorup

Tonerne får en særlig klang

Cornelia går ikke i kirke, ud over når koret skal synge dér, men hun oplyser, at hun tror på, at der er én, der har skabt hele verden. Hun fortæller også, at hun nyder at synge i kirkerummet.

- Tonerne får en helt særlig klang i sådan et rum, og jeg nyder klaveret, som Henriette spiller på. Jeg kan godt lide at synge 2. stemme, og jeg synes også godt om at synge på engelsk, fortæller den 10-årige korpige fra Vejen, som nyder, når der er kirkegængere, der roser korets indsats i forbindelse med koncertindslagene. Og det gør de tit.

Også organist Henriette Spengler roser korpigerne. I det hele taget betyder hun utroligt meget for korpigerne, fortæller Cornelias far, Flemming B. Høtoft.

- Henriette bærer det hele. Hun er fantastisk. Hun er bare så god ved pigerne, lyder det fra ham.

Hans kone har på et tidspunkt også sunget i kor i Vejen Kirke. Der var tale om et lejlighedskor, bestående af mødre, og sammensat på initiativ af organisten.

Organist Henriette Spengler oplyser, at hun er meget, meget glad for at lede kirkens kor - der er tre i alt - og at hun nyder at opleve den udvikling, pigerne i korene gennemgår.

- Korpigerne hjælper hinanden og drager omsorg for hinanden. De store hjælper de små, og det er som om, at det at synge i kor helt automatisk får venligheden og omsorgen for andre mennesker til at blomstre. At pigerne så oven i købet kan synge, og vi kan samles om en fælles interesse, gør mit arbejde til noget helt fantastisk, lyder det fra Vejen Kirkes organist.