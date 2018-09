Fonnesbæk lukker butikken

Elinstallatør Ole Fonnesbæk, Brørup, konstaterer, at kunderne handler på nettet eller udenbys, og han har derfor valgt at lukke butikken i Nørregade med lamper og hvidevarer til nytår.

BRØRUP: Rettidigt omhu!

Elinstallatør Ole Fonnesbæk, Nørregade i Brørup, har hen over sommeren set udviklingen med faldende omsætning i sin butik med belysning og hvidevarer nærmest eksplodere. Han forudser, at det vil fortsætte, når nye, gigantiske koncerner, bl.a. amerikanske Amazon med direkte salg til forbrugerne på internettet og med levering fra dag til dag rykker ind på det danske marked, og han har derfor nu valgt at tage konsekvensen.

- Jeg trækker stikket og lukker selve butikken.

Den 31. december er sidste åbningsdag, og ophørsudsalget indledes i den kommende uge. Dermed undgår han, at butikken påfører virksomheden et underskud. En ansat i butikken er sagt op. Fonnesbæk moderniserede forretningen for bare 12 år siden.

- Det er ærgerligt - ikke mindst for Brørup - men der er ikke noget at gøre ved det. Vi kan ikke holde butikken kørende, så kunderne kan komme og handle nogle småting, mens de køber de store ting på nettet eller udenbys. Det er kedeligt, og det gør ondt at lukke en stor og flot butik, som har eksisteret siden 1960.

- Men det er jo svært, når nogle af vores leverandører har indgået aftale om salg til Amazon, men de er selvfølgelig også pressede ligesom branchen generelt. Det kan man jo se på de meget store rabatter, der gives i dag. Jeg har gået i skole længe nok til at kunne regne ud, at det ikke er nogen god forretning at sælge sine varer med 40 procent rabat.