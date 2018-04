Folketingsmedlemmer strides: Kamp om 10. klasserne

Helt skævt. Det skaber utryghed. Utroværdigt. Strid om placering af 10. klasserne er brudt ud. - Vi skal ikke flytte eleverne langt væk, for så risikerer vi, at de fravælger 10. klasse, siger Troels Ravn (S) om Venstre-forslag.

VEJEN KOMMUNE: 10. klasserne skal ikke flyttes fra kommunerne, og jeg tror heller ikke, at vi fjerner dem fra folkeskolen. Det er fornuft, at 10. klasserne er i folkeskolen, siger Troels Ravn, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, valgt i Vejen-kredsen.

Han reagerer på Venstres skoleordfører, Anni Matthiesens, idé om, at 10. klasserne skal flyttes til erhvervsskolerne. Dog åbnede hun i JydskeVestkysten forleden op for, at de særlige 10. klasse-centre kan blive i folkeskole-regi, men ledes fra erhvervsskolerne, som de også skal samarbejde mere med.

Tanken om at flytte 10. klasserne til erhvervsskolerne skyder Troels Ravn på vegne af Socialdemokratiet ned.

- Anni Matthiesen er i gang med et spin af klasse. Hun er den eneste, der har sået tvivl og skabt utryghed om 10. klasserne, og nu vil hun redde dem, siger Troels Ravn.

- Det er helt skævt. Og det skaber utryghed, mener Troels Ravn, der fortsætter:

- Det er hende selv, der har foreslået, at 10. klasserne skal flyttes til erhvervsskolerne, fordi hun mener, at 10. klasserne ikke gør det særlig godt. Og modsat mener, at det går meget bedre for 10. klasserne på privatskoler og efterskoler, fortsætter Troels Ravn.

- Men det er jo Anni Matthiesen selv, der har lavet støjen om 10. klasserne og nu præsenterer sig som redningsmand af 10. klasse-centrene ved at foreslå, at de kan bevares uændret, f.eks. i Vejen, siger Troels Ravn.

- Vi har en udfordring i forhold til at flere elever skal søge erhvervsuddannelser. Problemet har været kendt i flere år, og vi har ikke været gode nok til at sikre praktikpladser til de unge, og derfor har de ikke kunnet gøre deres uddannelser færdige.