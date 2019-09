Folkedanserne træder dansen i Gesten

GESTEN: Gestens folkedansere tager nu fat på en ny sæson, og meldingen er, at man mangler unge dansere.

- Folkedans er for alle, unge som "lidt ældre". Få lidt motion og en god latter, lyder meldingen fra folkedanserne, som håber, at mange - også de unge - møder op og træder dansen.

- Vi øver trinene fra grunden af, så alle kan være med, uanset om man er ene eller par - der bliver dansepartnere til alle, oplyser Gestens folkedansere, som øver hver anden tirsdag til musik leveret af lokale spillemænd og under kyndig og humoristisk ledelse af Hanne Astrup.

Sæsonen begynder tirsdag den 17. september klokken 19.30 i Gesten Fritidscenter.