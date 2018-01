Fokus for nyt udvalg bliver boldbaner, hvervning af bogholdere og e-sport

E-sport kan meget vel blive et vigtigt område for Folkeoplysningsudvalget i den kommende periode. Arkivfoto: Jacob Schultz

Torsdag den 25. januar er der valg til Folkeoplysningsudvalget i Vejen Kommune. Nuværende formand Jan Møller Pedersen stiller op igen og spår en travl ny periode med mange spændende opgaver på programmet.

Vejen Kommune: Der bliver nok at tage fat på, når der er sat navne på et nyt Folkeoplysningsudvalg. Sådan lyder det fra nuværende formand, Jan Møller Pedersen. Lige som med byrådet skal der vælges et nyt hvert fjerde år. I Vejen Kommune foregår det torsdag den 25. januar klokken 19 i Foreningshuset i Brørup. Udvalget bliver sammensat af en stor del af foreningerne i Vejen Kommune. Det har et budget på 20 millioner kroner, hvoraf eksempelvis 285.000 kr. er afsat til mindre anlægsinvesteringer ude i foreningerne, mens der er 100.000 kr. til aktiviteter og udvikling. Folkeoplysningsudvalget beslutter også, hvor mange penge foreningerne kan få i tilskud til lederuddannelse, og det sætter rammerne for foreningernes tilskud til egne og lejede lokaler samt fastsætter aktivitetstilskuddet til foreningerne. Dertil kommer en række fokusområder, som udvalget skal holde særligt øje med i den kommende periode. Eksempelvis fodboldbanerne rundt omkring i kommunen. - Sagen er den, at vi har nogle baner, som vi betaler for at få klippet til turneringsfodbold, men hvor der ikke dyrkes den slags længere. Andre steder klippes der flere baner, end der er brug for. Det skal vi have kigget på, og arbejdet er faktisk allerede gået i gang. Det er ikke en spareøvelse som sådan, og det hele skal foregå i dialog med enten boldklubberne eller lokalrådene, så vi kan finde den rigtige løsning. Det, vi eventuelt bruger mindre på den konto, kan så bruges til eksempelvis at optimere græstæpperne på forskellige måder, siger Jan Møller Pedersen.

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget repræsenterer alle idrætsforeninger, spejdere, handicapforeninger, foreninger inden for voksenundervisning, samt i øvrigt foreningerne, der beskæftiger sig med borgernes fritid og er godkendte folkeoplysende foreninger.

Folkeoplysningsudvalget er et lovbestemt udvalg, og hvert fjerde år, umiddelbart efter valget af ny byråd, skal der vælges et nyt. Efter valget den 25. januar skal byrådet godkende det nye udvalg, hvorefter der er konstituerende møde i april.

Folkeoplysningsudvalget udgør bindeleddet imellem foreningerne og kommunen i form af udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid og i næste led byrådet.

Kilde: Vejen Kommmune

Ingen vil være kasserer Et andet fokusområde bliver foreningernes udfordringer med at få besat posten som kasserer. - Når vi snakker med foreningerne, hører vi, at det er en stadig større udfordring. En løsning kunne måske være en form for fælleskasserer ansat i kommunen, som foreningerne kan trække på. Det er jo en opgave for det nye udvalg at se på, hvordan det skal skrues sammen. Men man kunne forestille sig noget i den retning, siger Jan Møller Pedersen.