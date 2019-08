Første skoledag for 30-årige Christina

Mandag den 12. august var ikke bare første dag for Grønvangskolens elever efter sommerferien. Det var også 30-årige Christina Snor Munks første rigtige arbejdsdag som klasselærer for eleverne i 1. Z.

Vejen: - Christina! Hun når kun lige at hive i dørhåndtaget, inden hun bliver omfavnet af én af sine nye elever. Efter en lang sommerferie er det blevet første skoledag på Grønvangskolen for 30-årige Christina Snor Munk, der er ny lærer på skolen og klasselærer for 1. Z. Selvom første skoledag på mange måder kan markere en ny begyndelse, er tavlen ikke visket helt ren. På det store whiteboard i klasselokalet står der "Velkommen 1. Z!" med store røde og sorte bogstaver, og under det står alle 24 børns navne. Klokken er næsten otte, og eleverne i 1. Z har så småt fundet frem til deres nye, faste pladser. Det er tydeligt, at nogle af ungerne har fået det helt rigtige ben først ud af sengen og allerede er i fuld hopla, mens andre er mere afventende og stille. - Jeg vil gerne hjem nu, udbryder en af drengene i klassen, imens de fleste elever så småt har fundet deres stol. Hans forslag møder opbakning fra en af de andre drenge. Sammen griner de højlydt.

- Jeg er meget spændt. Jeg vågnede i nat og kunne ikke sove. Christina Snor Munk til 1. Z.

Det er alligevel lidt sejt med sådan en brækket arm i gips, var klassen enige om, efter at have set røntgenbillederne.

Vågen i nat Pludselig ringer det ind. Det er ikke den klassiske klokke, men derimod fire bløde, hvor den ene klinger lidt højere efter den anden. Det er forældrenes signal til at forlade lokalet. De siger farvel, vinker og lister stille ud ad døren. - Velkommen til allerførste skoledag i 1. Z, lyder det fra Christina Snor Munk, inden hun ved en håndsoprækning vil høre, hvor mange der har glædet sig til dagen. Det har langt de fleste, kan hun konstatere. Selv vågnede hun også i nat og var nervøs for, om alt nu også var, som det skulle være. Christina er ikke helt ny i faget. Siden hun blev uddannet, har hun været lærer ét år på Jels Skole. Der lærte hun, at relationen til eleverne i de små klasser er noget af det vigtigste: - Det er i hvert fald noget af det, som vi kommer til at bruge rigtig meget tid på i starten, siger hun.

Efter Christinas Snor Munks velkomst skulle 1. Z tale med eleverne i de to andre førsteklasser om, hvad de havde lavet i sommerferien.

Det er sejt nok at brække armen Christina har også lagt en del tid i at øve sig på børnenes navne inden skolestart, men det er selvfølgelig noget andet, når de først står foran en. Derfor igangsætter hun en runde, hvor eleverne én efter én kan fortælle, hvad de hedder, hvor gamle de er, og hvor mange søskende de har. Laura har ikke meget mod på at svare, da det bliver hendes tur. Christina må fortælle klassekammeraterne i 1. Z, at Laura har brækket armen, og at hun har nogle røntgenbilleder med, som de gerne må se. Ret hurtigt bliver 1. Z enig om, at det alligevel er ret sejt med sådan en brækket arm. Selvom det er lidt varmt at have gipsen på, fortæller Laura, at hun godt kan være med til at lege alligevel. Flere af eleverne vil gerne dele historier, hvor de, eller nogen de kender, er kommet til skade. Det skal der også være plads til.

Der var travlhed og trængsel foran klasselokalet, inden klokken blev otte.

Du snyder! For at blive endnu skarpere på børnenes navne, foreslår den nye klasselærer, at børnene rejser sig op og finder en ny plads, imens hun træder udenfor døren. Så snart hun lukker døren bag sig, farer 1. Z ivrigt op af stolene og stormer grinende rundt i klasselokalet for at finde nye. - Jeg har fået en pigetaske, råber en dreng fra sin nye plads og tager sig sukkende til hovedet. I samme øjeblik træder Christina ind ad døren igen med store øjne. Hun når kun lige at finde én elevs faste plads, før hun bliver anklaget for at snyde af en anden: - Du kunne se, at han sad ved en piges skoletaske, bliver der sagt. - Det har du selvfølgelig ret i, svarer Christina Snor Munk med et smil, inden hun må forklare, at hun altså ikke kan kende børnene på deres respektive skoletasker - endnu.