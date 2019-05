Første maj-møde fik rekorddeltagelse

Trods det, at hun er uddannet murer med den højest opnåelige udmærkelse, har hun måttet kæmpe en kamp for faglig anerkendelse blandt sine mandlige kolleger i bygge- og anlægsbranchen. Her er 91 procent af de ansatte mænd. Men om få år vil branchen mangle 17.000 faglærte med bygge- og anlægsuddannelser, så der skal gøres en indsats for at få flere kvinder ud på byggepladserne og i skurvognene.

Blandt dem, der gik på talerstolen, var der især én som gjorde et stort indtryk på hele forsamlingen. Det var Mette Schak Dahlmann, der også er kendt som "Murer-Mette". Hendes tale var samtidig hendes debut som taler ved et første maj-møde, og tilhørerne kvitterede med et bragende flot bifald.

Ved første maj-arrangementet på Markedsrestaurationen i Brørup benyttede formanden for 3F Kongeåen, Bjarne Jakobsen, anledningen til at overrække prisen til årets arbejds- og tillidsrepræsentant.Prisen går til en faglig klub i Kølehusarbejdernes Landsklub, nemlig den faglige klub på en af Vejen Kommunes største arbejdspladser, Agri-Norcold, hvis afdeling i Vejen er Nordeuropas største frysehus. Prisen blev overrakt til Kim Sand Nielsen og Mike Hoff, som har været med til at skaffe 60-70 nye medlemmer af 3F.

Solidaritet

Det lykkedes Mette Schak Dahlmann at få politikerne på Christiansborg til at ændre lovgivningen for indretning af skurvogne. Her har hun selv oplevet, hvordan det er som kvinde at blive ydmyget af de mandlige kolleger, når hun efter endt arbejdsdag har skulle tage et bad i skurvognen.

Men med Murer-Mettes ihærdige kamp er skurvognsregulativet blevet ændret, så der nu stilles krav om en dør, der kan lukkes til brusekabinen.

- Det kræver mod at turde stå op og at stå frem. Man må kæmpe for forbedringer. 100 mennesker og 100 stemmer larmer mere end én. Med kamp, mod og stædighed kan vi sammen gøre det umulige muligt, lød nogle af Mette Schak Dahlmanns budskaber og opfordringer til solidaritet.

Det samme tema anslog Vejens og Socialdemokratiets folketingsmedlem, Troels Ravn, både i sin tale og i budskabet på T-shirten, han havde på:

"Og jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit blod."

- Den strofe skriver Oskar Hansen i sin sang: Når jeg ser et rødt flag smælde. Både sang og tekst holder stadig, og det vil den blive ved med at gøre. Jeg rejser mig trodsigt i vrimlen, mens det kogler af kraft i mit blod. Det gør jeg, fordi der er nogen, der har været her før os og kæmpet for en ordentlig løn, for ferie, pension, for rettigheder og arbejdsforhold, hvor du ikke bliver syg og nedslidt af at gå på arbejde - for at der er opnået betydelige resultater, og for at kampen aldrig hører op.