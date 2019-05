Første maj blev fejret med solidaritet

Brørup: Årets første maj-arrangement, som LO Vest Kommuneudvalget i Vejen, plejer at invitere til på Markedsrestaurationen i Brørup, blev et tilløbsstykke. Modsat tidligere år var blandt de fremmødte og repræsentanter fra HK, og med på tilhørerpladserne var traditionen tro også mange kursister fra Askov Højskole.

Alle var med til en mindeværdig fejring af arbejdernes internationale kampdag, hvor der blev talt om solidaritet. For eksempel på klingende sønderjysk af Kim Brand, som tidligere har været formand for 3F Aabenraa, og som nu er konsulent hos 3F Danmark, der fortalte om Padborg-sagen - kampen for de filippinske lastvognschauffører, der var blevet ansat under kummerlige forhold - så kummerlige, at selv politikerne fik interesse for sagen.

SF's Mikkel Ammitzbøll talte som social dumpning og om politikere, der glæder sig, når det lykkes vognmænd at underbetale deres chauffører. I den slags sager skal vi have indført et kædeansvar, slog Mikkel Ammitzbøll fast.

Da rækken af talere havde været på talerstolen, var det Enhedslistens Carina Bruhn, Vejen, der ganske uventet også tog ordet og inviterede alle til et eftermiddagsarrangement på Rådhuspladsen i Vejen med grillpølser og noget at skåle i.

- Nogen har så spurgt mig, om det er røde pølser, Enhedslisten byder på. Og nej, det er det så ikke. Men lad det nu ligge, fastslog Carina Bruhn.