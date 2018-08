Rikke Holm, der de seneste tre år har været viceforstander på Engelsholm Højskole, skal være ny forstander på Askov Højskole fra 1. oktober. Det er første gang i Askov Højskoles over 150-årige historie, at en kvinde skal stå i spidsen for skolen.

- For det er vigtigt, at én af Danmarks ældste højskoler fortsat får lov til at være højskole og tilbyde mennesker nogle meningsfulde sammenhænge at være i. I dag er der mange steder, hvor vi måles på præstationer og færdigheder. Nogle gange glemmer vi fællesskabet. At man kan være et sted som den man er og rumme, at andre er forskellige.

Rikke Holm glæder sig til at starte på Askov Højskole, hvor der dog også venter en stor opgave. Skolen har nemlig oplevet et dalende elevtal på de længere kurser.

Rikke Holm tiltræder stillingen i Askov den 1. oktober. Her afløser hun Klaus Majgaard, der før sommerferien valgte at sige op efter kun halvandet år på forstanderposten på grund af uenigheder med styrelsen omkring skolens ledelsesstruktur.

Den rigtige til jobbet

Blandt ledere, bestyrelsesmedlemmer og i medarbejdergruppen var der bred enighed om, at Rikke Holm er den helt rigtige til jobbet. Det fortæller højskolens formand Hans Brun Hansen.

- Rikke kommer med en fantastisk profil. Hendes højskolebaggrund gør, at hun har forståelse for den mellemmenneskelige udvikling, der sker på en højskole. Hun har nogle rigtig gode og vigtige holdninger og visioner, der ligger i tråd med det, vi gerne vil. Vi er sikre på, at Rikke kan være med til at udstikke de gode rammer for, hvad Askov Højskole er og bør være, siger Hans Brun Hansen, der desuden glæder sig over, at højskolen for første gang kan præsentere en kvindelig forstander.

- Rikke er valgt for hendes personlige og faglige egenskaber og tanker om højskoledrift. Men vi er stolte af, at vi får en kvindelig forstander. Det er på høje tid og må gerne blive et skoleeksempel for andre højskoler i Danmark, lyder det.