Først arbejdet - så fest

HOLSTED: Først det alvorlig, så det sjove!

Den prioritering fik el-installatør Erik Ellegaard ros og anerkendelse for, da hans 25 års jubilæum hos Pro-Automatic i Holsted blev markeret med familie, venner, kolleger og forretningsforbindelse i denne uge.

Faktisk passerede han det kvarte århundrede allerede den 16. maj, men dengang var der så mange aftaler med kunder i kalenderen, at der ikke var tid til fest.

- Der var et par vigtige projekter, der skulle afsluttes, som du sagde til mig, "det er jo vigtigere, at vi har glade og tilfredse kunder, end jeg lige holder mit 25 års jubilæum på dagen". Det kendetegner dig rigtig godt. Du brænder for firmaet. Det fortjener ros. Tak for det, sagde virksomhedens ejer Michael Schrøder i sin tale ved receptionen.

Ellegaard kom i lære hos B. Schrøder i 1986 som elektriker - i øvrigt på samme tid som Michael Schrøder. Efter endt læretid begyndte han at læse til el-installatør/stærkstrømsteknikker i Sønderborg.

- Den 16. maj 1994 kom du så tilbage til Pro-Automatic, hvor vi var i den spæde start. Jeg tror, du var medarbejder nr. 5. I dag er vi 130. Du har været med i udviklingen lige siden, tak for det.

- En af dine første store kunde forhandlinger var sammen med Orla Bødker, der var overmontør hos B. Schrøder, hvor i skulle forhandle en stor styringsleverance hjem, forhandlingerne var gået i hårdknude, Bødker, der røg cigar, sendte en stor røgsky ud i lokalet, hvorefter han sagde, "Vi tager hjem nu, uden ordre."

- Du har senere fortalt mig, at du rystede hele vejen ud til bilen, for det havde du ikke oplevet før. Vi fik dog senere ordren i hus. Jeg tror, du lærte meget af disse forhandlinger.

- Jeg husker tydeligt den sommer, du kom og fortalte, at du og familien skulle på ferie i Tyrkiet. Det viste sig, at du havde en indkøringsopgave i nærheden af feriestedet samtidigt, så dermed blev ferie og arbejdet passet sammen. Den indstilling er jo fantastisk, sagde Michael Schrøder i sin tale.

- Tak for et fantastisk godt samarbejde gennem årene, som må fortsætte mange år endnu. Det sætter jeg stor pris på.

Og så var der lækkerier fra buffetten og gode historier.